Военный сбор для ФЛП 3 группы — какая ставка и когда платить в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Физические лица-предприниматели на упрощенной системе должны уплачивать военный сбор в 2025 году. Представители 3 группы единого налога имеют собственные сроки оплаты и подачи отчетности, а ставка отличается от других групп. Необходимо разобраться, когда наступит время пополнения государственного бюджета, какие реквизиты и т.д.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать ФЛП 3 группы о военном сборе в 2025 году.

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Какая ставка военного сбора

Новый налог для ФЛП ввели с 1 января 2025 года законом от 10.10.2024 № 4015-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения".

Объектом налогообложения на 3 группе является непосредственный доход предпринимателя, то есть сумма, с которой уплачивается ЕН. Ставка военного сбора находится на уровне 1% от этого дохода. Так что фактически, закон просто увеличил размер единого налога для неплательщиков НДС с 5% до 6%.

Когда и куда платить военный сбор

Сроки аналогичны с покрытием других налоговых обязательств — 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации за отчетный период (квартал). Получается, впервые в 2025 году ФЛП необходимо уплатить военный сбор до 20 мая.

Существует отдельный счет, открытый для поступления денег. Код бюджетной классификации — 11011800, а именно "Военный сбор, подлежащий уплате юридическими лицами, находящимися на упрощенной системе налогообложения (ІІІ группа)".

Плюс предпринимателям придется отражать начисления в налоговой декларации. Министерство финансов утвердило новую форму отчетности приказом №57 от 31.01.2025. В частности появился раздел V для определения денежных обязательств по военному сбору.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам хотят вернуть добровольную уплату единого социального взноса. Соответствующий законопроект о применении военной льготы зарегистрировали в Верховной Раде. Плюс авторы инициативы предложили установить военный сбор для отдельных категорий плательщиков.

Также мы писали, из-за каких ошибок физических лиц-предпринимателей контролирующий орган может аннулировать государственную регистрацию плательщика единого налога. Список нарушений довольно широкий, он включает превышение годового лимита дохода и найм большего количества сотрудников, чем разрешено.