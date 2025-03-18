Податкова може анулювати реєстрацію платника ЄП — через які помилки ФОП

Податкові документи. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні дотримуватися правил ведення господарської діяльності, якщо не хочуть запровадження санкцій. Контролюючий орган може покарати ФОПа анулюванням реєстрації платника єдиного податку, зокрема через порушення умов перебування на конкретній групі спрощеної системи.

Про це йдеться в Податковому кодексі України.

Читайте також:

Підстави анулювати реєстрацію ФОП

Українських підприємців можуть виключити з реєстру платників єдиного податку у випадку ухвалення заявки на відмову від застосування спрощеної системи. Тобто якщо людина самостійно звернеться в контролюючий орган та анулює державну реєстрацію ФОП. Інші підстави включають:

перевищення встановленого річного ліміту доходу і нездійснення переходу на іншу групу (для представників 3 групи анулювання здійснюється без можливості змінити групу єдиного податку);

застосування платником іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі – готівковій або безготівковій (зокрема з використанням електронних грошей);

здійснення видів діяльності, що не дають права перебувати на спрощеній системі;

перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах (наявність найманих працівників);

здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку;

наявність податкового боргу, який виник протягом двох послідовних кварталів;

здійснення діяльності, що не відповідає вимогам організаційно-правових форм господарювання.

Ще одна вагома причина анулювати державну реєстрацію ФОП як платника єдиного податку — наявність рішення про застосування спеціальних економічних санкцій та інших обмежувальних заходів щодо підприємця або засновників/учасників/кінцевих бенефіціарних власників.

Представникам бізнесу відправляють рішення контролюючого органу в письмовій формі з підписом керівника податкової служби. В документі обов’язково вказується причина анулювання реєстрації платника єдиного податку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці повинні вчасно платити податки і звітувати перед контролюючим органом. У березні 2025 року треба заплатити військовий збір, єдиний соціальний внесок і єдиний податок, а також відправити декларацію.

Ми писали, що українців налякали потенційним підвищенням податкових ставок для ФОПів. У Міністерстві фінансів офіційно спростувало чутки, заявивши, що нововведення найближчим часом не плануються.