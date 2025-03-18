Налоговая может аннулировать регистрацию плательщика ЕН — из-за каких ошибок ФЛП

Налоговые документы. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны соблюдать правила ведения хозяйственной деятельности, если не хотят введения санкций. Контролирующий орган может наказать ФЛП аннулированием регистрации плательщика единого налога, в частности из-за нарушения условий пребывания на конкретной группе упрощенной системы.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

Читайте также:

Основания аннулировать регистрацию ФЛП

Украинских предпринимателей могут исключить из реестра плательщиков единого налога в случае принятия заявки на отказ от применения упрощенной системы. То есть если человек самостоятельно обратится в контролирующий орган и аннулирует государственную регистрацию ФЛП. Другие основания включают:

превышение установленного годового лимита дохода и неосуществление перехода на другую группу (для представителей 3 группы аннулирование осуществляется без возможности сменить группу единого налога);

применение плательщиком иного способа расчетов, чем в денежной форме — наличной или безналичной (в частности с использованием электронных денег);

осуществление видов деятельности, которые не дают права находиться на упрощенной системе;

превышение численности физических лиц, состоящих в трудовых отношениях (наличие наемных сотрудников);

осуществление видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога;

наличие налогового долга, возникшего в течение двух последовательных кварталов;

осуществление деятельности, не соответствующей требованиям организационно-правовых форм хозяйствования.

Еще одна весомая причина аннулировать государственную регистрацию ФЛП как плательщика единого налога — наличие решения о применении специальных экономических санкций и других ограничительных мер в отношении предпринимателя или учредителей/участников/конечных бенефициарных владельцев.

Представителям бизнеса отправляют решение контролирующего органа в письменной форме с подписью руководителя налоговой службы. В документе обязательно указывается причина аннулирования регистрации плательщика единого налога.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физические лица-предприниматели должны вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом. В марте 2025 года надо заплатить военный сбор, единый социальный взнос и единый налог, а также отправить декларацию.

Мы писали, что украинцев напугали потенциальным повышением налоговых ставок для ФЛП. В Министерстве финансов официально опровергло слухи, заявив, что нововведения в ближайшее время не планируются.