ФОПам загрожує в’язниця — за які порушення можна сісти за ґрати

Жінка сидить за столом. Фото: Pexels

Більшість порушень, вчинених фізичними особами-підприємцями, кваліфікують як адміністративні. ФОПів зобов’язують сплатити штраф як максимальне покарання за злочин. Утім деякі вчинки не можуть обмежити виключно фінансовими санкціями, оскільки вони тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що ФОПам загрожує в’язниця.

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Чому ФОПів можуть ув’язнити

Згідно зі статтею 204 Кримінального кодексу України, підприємця можуть посадити за ґрати на строк від 3 до 5 років за незаконне виготовлення:

етилового спирту;

спиртових дистилятів;

алкогольних напоїв;

пива;

тютюну;

пального та інших підакцизних товарів, якщо особу раніше притягували до відповідальності за таке порушення.

У разі вчинення аналогічних дій, що призвели до отруєння або смерті людини, виникнення загрози життю і здоров’ю, ФОПу загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна, вилученням і знищенням незаконної продукції, обладнання.

Ще одна причина для серйозного покарання — підроблення офіційних документів. За статтею 205-1 ККУ людині загрожує штраф у розмірі від 85 000 до 136 000 грн, пробаційний нагляд терміном до 5 років або позбавлення волі.

"Внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості", — йдеться в Кримінальному кодексі.

Також посадити можуть за умисне ухилення від сплати податкового зобов’язання, якщо бюджет недоотримав суму в особливо великих розмірах. Термін ув’язнення становить 3-5 років, але потрібно довести, що ФОП знав про наявність податкового боргу і свідомо не сплачував кошти.

Згідно зі статтею 212 ККУ, фізичну особу-підприємця звільняють від відповідальності у разі сплати повної суми заборгованості із компенсацією шкоди, завданої державі несвоєчасним поповненням бюджету.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи повинні сплатити податки і подати декларації в контролюючий орган у березні 2025 року. За несвоєчасне виконання зобов’язань загрожують чимало штрафні санкції. Аби не забути про граничні дати, варто користуватися податковим календарем.

Також ми писали, що ФОПам не заборонено працювати за наймом. Підприємці можуть отримувати прибутки від господарської діяльності та одночасно офіційну зарплату на роботі. Плюс представники бізнесу мають пільгу зі сплати єдиного соціального внеску.