Що повинні зробити ФОПи у березні 2025 — податки, декларації, штрафи і чеки

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці мають різні податкові зобов’язання, без виконання яких їм загрожують штрафні санкції. В березні ФОПи повинні відзвітувати перед контролюючим органом, перейти на видачу нових фіскальних чеків і, звісно, вчасно заплатити податки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що чекає представників бізнесу в березні 2025 року.

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Податки і декларації

До 17 березня потрібно відправити в податкову заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування з 2 кварталу 2025 року або заяву про перехід на іншу групу платника єдиного податку. Це граничний термін, після якого доведеться чекати закінчення 2 кварталу, аби змінити систему чи групу.

До 20 березня необхідно подати декларацію з акцизного податку за лютий, декларацію з плати за землю (крім громадян) та звітність із податку на додану вартість. Плюс це граничний день сплати:

авансового внеску з військового збору за березень платниками єдиного податку 1, 2 та 4 груп;

авансового внеску з єдиного податку за березень платниками 1 та 2 груп;

єдиного соціального внеску роботодавцями за найманих працівників за лютий (крім гірничих підприємств);

авансового внеску з податку на доходи фізичних осіб за кожне місце роздрібної торгівлі пальним за березень ФОП на загальній системі.

Для ФОПів 3 групи час подання декларацій та сплати податків настане по завершенню 1 кварталу. За невчасне виконання зобов’язань контролюючий орган накладе штраф, наприклад, для представників 1 та 2 груп це 50% від боргу.

Видача нових чеків

З 1 березня оновили форму фіскальних чеків, які бізнес видає клієнтам після здійснення покупки. Якщо розрахунковий документ не міститиме всі обов’язкові реквізити, його визнають недійсним. Значить, ФОПа оштрафують за неправомірну діяльність в розмірі 100% від вартості проданих товарів.

Як відомо, в нових чеках потрібно вказувати решту коштів, виданих споживачеві (в разі оплати готівкою). Також необхідно правильно зазначити засіб оплати, використаний при здійсненні фінансової операції. Підприємці мали 2 місяці перехідного періоду, протягом якого повинні були подбати про нововведення.

Нагадаємо, ФОПи мають подавати форму 20-ОПП, якщо володіють об’єктами оподаткування. Зокрема транспортними засобами, нерухомістю тощо. Оренда офісних приміщень і службових автомобілів також підпадає під зобов’язання.

Ми писали, за які порушення ФОПів можуть оштрафувати на великі суми. Санкції загрожують за роботу без РРО і видачу недійсних чеків, неоформлення найманих працівників, ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП та ін.