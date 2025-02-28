Військовий збір, ЄСВ і єдиний податок — які ставки у березні 2025 і що зміниться для ФОПів

Сплата податків через Електронний кабінет. Фото: zak.tax.gov.ua

Фізичних осіб-підприємців з 1 березня чекають зміни, які торкнуться чималої кількості представників бізнесу. Йдеться про оновлену форму фіскального чека і потенційні штрафи ФОПам, які видаватимуть покупцям застарілі чеки. Тож постає питання, що буде з податками в першому місяці весни та чи варто готуватися до нововведень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки доведеться сплачувати у березні 2025 року.

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Ставки податку в березні 2025

Розміри змінюються залежно від системи оподаткування і групи єдиного податку. Підприємці на загальній системі сплачують 18% ПДФО та 5% військового збору від суми чистого прибутку (підтверджені доходи мінус виробничі витрати). Єдиний соціальний внесок стандартний: мінімум 1 760 грн, максимум 160 000 грн.

ФОПи 1-ї групи спрощеної системи в березні 2025 року повинні сплатити:

єдиний податок — 302,80 грн (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

військовий збір — 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати);

ЄСВ — 1 760 грн (22% від мінімальної зарплати).

Загальна сума за місяць становить 2862,80 грн. Для представників 2-ї групи ставки податку майже аналогічні, окрім ЄП. Він дорівнює 20% від мінімальної заробітної плати, тобто 1 600 грн. Загалом у березні потрібно заплатити 4 160 грн.

ФОПи 3-ї групи віддають у державний бюджет 3% від усього доходу, якщо є платниками податку на додану вартість, або 5% без ПДВ. Військовий збір перебуває на рівні 1% від заробітку. Мінімальний єдиний соціальний внесок — 1 760 грн.

Коли платити податки в березні

ФОПи 1-ї та 2-ї групи спрощеної системи сплачують грошове зобов’язання щомісяця авансовими внесками (до 20 числа включно). Отже, потрібно встигнути до 20 березня, аби не натрапити на штрафи. Оскільки ставки та суми фіксовані, дозволяється внести суму за повний квартал (3 місяці) наперед.

Що стосується ЄСВ, здебільшого його вносять раз у квартал протягом 20 днів після закінчення звітного періоду. Загальна сума становить 5 280 грн. Проте фізичні особи-підприємці мають право робити авансові внески помісячно.

ФОПи 3-ї групи сплачують військовий збір, єдиний податок і єдиний соціальний внесок протягом 50 днів після завершення кварталу. Спершу подаються декларації, а після успішного прийняття звітності контролюючим органом можна покривати податкове зобов’язання. В березні сплачувати нічого не потрібно, оскільки 1 квартал 2025 року ще триватиме.

Нагадаємо, до кінця 2025 року в Україні можуть ухвалити закон про легалізацію криптовалюти. Інвесторам доведеться платити податок із доходів, але остаточну ставку ще не встановили. Експерти сходяться на думці, що достатнім буде показник 5-10%.

Також ми писали, що пенсіонери зобов’язані сплачувати податки, якщо мають офіційну роботу чи власний бізнес. Їх доходи оподатковуються на загальних підставах (18% ПДФО та 5% військового збору). Плюс деяким українцям потрібно сплачувати податок на нерухомість і земельний податок.