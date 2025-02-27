Податок на криптовалюту – скільки будемо платити після легалізації ринку

Біткоїн. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Питання легалізації та оподаткування криптовалюти в Україні давно перебуває у підвішеному стані. Передбачається, що народні депутати проголосують за відповідний законопроєкт уже в першому кварталі 2025 року, і до літа вдасться вирішити проблему з легальністю крипторинку. Та досі незрозуміло, що відбуватиметься з оподаткуванням доходів.

Про це розповів член Стратегічної групи при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарас Козак в ефірі Новини.LIVE.

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Податки з криптовалюти

На початку лютого 2025 року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що робить усе можливе для швидкого ухвалення законопроєкту з легалізації криптовалют.

За його прогнозом, перше читання відбудеться до кінця березня 2025 року. Одразу після нього — друге читання у парламенті. До літа закон уже мають ухвалити, констатував Гетманцев. З ним не погодився Тарас Козак: він очікує завершення цих процедур у 2026 році.

"Я оптиміст і вважаю, що нехай не до літа, а до кінця поточного року законопроєкт пройде усі читання у Верховній Раді, буде підписаний, а з 2026-го крипту легалізують і доходи з неї будуть оподатковуватися", — сказав експерт.

Що стосується сплати податків, то з цим питанням довго не можуть розібратися. Інвестори і бізнес, який використовує криптовалюту в діяльності, не проти поповнювати державний бюджет, але велике значення має остаточна ставка. Консенсус цієї спільноти, за словами Козака, — 5%. Стільки українці готові сплачувати з доходів.

А держава поки говорить про стандартне оподаткування: 18% податку на доходи фізичних осіб плюс 5% військового збору. Причому ті інвестори, які вкладуть кошти до набуття чинності закону, сплачуватимуть 23% не з отриманого доходу, а з усього активу, бо не зможуть довести походження своїх початкових фінансів.

"Я схиляюся до того, що повинен бути невеликий податок — від 5% до 10%. Всі доходи громадян мають оподатковуватися, бо за рахунок цих коштів живе наша держава, воює наша армія, ми закуповуємо зброю і підтримуємо безпеку", — констатував Тарас Козак.

Данило Гетманцев раніше говорив, що в українців не повинно бути ілюзій стосовно запровадження пільг. Криптовалютний ринок не отримає низьку ставку, а буде звичайна модель оподаткування операцій від цінних паперів — коли оподатковується весь інвестиційний прибуток.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, лауреат Нобелівської премії з економіки Юджин Фама вважає, що за 10 років вартість флагманської криптовалюти — біткоїна — може впасти до нуля. Його песимістичний прогноз базується на відсутності фундаментальної цінності, екстремальній волатильності та нестабільності економічної моделі.

Також ми писали, що криптовалютна біржа Kuna припинила роботу в Україні на вимогу Шевченківського районного суду. Доменне ім′я заблокували після розпорядження Держспецзв′язку, а ще раніше діяльністю біржі цікавилося Бюро економічної безпеки.