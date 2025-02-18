Фондові індекси зростають, а на ринку криптовалют назріває переділ — до чого готуватися інвесторам у 2025 році

Чоловік вивчає графік. Фото: Freepik

Геополітика сьогодні відіграє чи не найголовнішу роль на фінансових ринках, тож інвестори в усьому світі пильно слідкують за новинами із зустрічі двох делегацій з Росії та США, що проходить у Саудівській Аравії, де обговорюються питання припинення вогню в Україні. І хоча офіційно Україна відмовляється визнавати будь-які домовленості, яких можуть досягти сторони, ринки реагують на переговори з оптимізмом.

Novyny.LIVE розпитали експертів про те, що чекає на фондові ринки й ринок криптовалют на тлі можливого перемир'я.

Читайте також:

Фондові ринки Європи б'ють рекорди

Дедалі конкретніші розмови про припинення війни в Україні підживлюють оптимізмом інвесторів по всьому світу. Європейські акції досягли рекорду на тлі очікувань, що переговори між США і Росією призведуть до припинення війни в Україні, а також після оптимістичних звітів про прибутки таких компаній, як Nestle SA і Siemens AG.

Зведений індекс найбільших підприємств регіону STOXX 600 торгується на рекордних рівнях. Індекс Goldman Sachs Group Inc. європейських оборонних акцій також досяг рекордно високого рівня на тлі ймовірності збільшення військових витрат.

Ф'ючерси на американський індекс S&P 500 зросли на 0,2%, а європейські ф'ючерси — на 0,1%. Японський Nikkei піднявся на 0,5%. Бурхливим зростанням на новини про можливе перемир'я також відреагував російський фондовий ринок.

Як каже Новини.LIVE ексрадник президента Зеленського з економічних питань Олег Устенко, найближчим часом на ринках слід очікувати високої волатильності.

"Що буде точно — це підвищення волатильності. Досі незрозуміло, як буде йти розвиток сценарію. Наскільки торгові війни будуть серйозними, а також як довго триватиме гаряча фаза війни в Україні. На всі подібні новини ринки реагуватимуть високою волатильністю. Але поки що ми не можемо говорити, що висхідний тренд було змінено. Ринки почуваються добре", — сказав нам Устенко.

Водночас, як розповів Новини.LIVE керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій, ситуація може швидко змінитися.

"Фондові ринки дуже сильно залежать від процентних ставок і темпів інфляції, до яких прив'язана монетарна політика ФРС США або ЄЦБ. Тому, якщо інфляція збільшуватиметься, а центробанки займуть жорстку політику, то це може негативно позначиться на фондових біржах", — сказав Новини.LIVE Паращій.

Переділ крипторинку

Що стосується ринку криптовалют — то ситуація неоднозначна. Головна криптовалюта Bitcoin, яка після перемоги Трампа на виборах сягнула історичного максимуму, пробивши позначку в 100 тис. дол., останні тижні демонструє корекцію, опустившись до 95 тис. дол.

"На ринку криптовалют спостерігаються великі коливання, які почалися після того, як Трамп підвищив торгові мита. Особливо похитнулися альткоїни. На мій погляд, на ринку криптовалют почалося переформатування ринку в бік ключових криптовалют. Ми бачимо, що той же Біткоїн не просів на 50%, як альткоїни. Зниження становило близько 10%. І то його швидко викупили й продовжують викуповувати", — сказав Новини.LIVE Шевчишин.



Як раніше повідомляли Новини.LIVE із посиланням на президента Володимира Зеленського, Україна не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії і не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без участі України.



Раніше Новини.LIVE розбиралися, що буде з курсом долара в Україні на тлі початку переговорів.