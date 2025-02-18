Фондовые индексы растут, а на рынке криптовалют назрел передел — к чему готовиться инвесторам в 2025 году

Мужчина изучает график. Фото: Freepik

Геополитика сегодня играет чуть ли не главную роль на финансовых рынках, поэтому инвесторы во всем мире пристально следят за новостями со встречи двух делегаций из России и США, которая проходит в Саудовской Аравии, где обсуждаются вопросы прекращения огня в Украине. И хотя официально Украина отказывается признавать любые договоренности, которые могут достичь стороны, рынки реагируют на переговоры с оптимизмом.

Novyny.LIVE расспросили экспертов о том, что ждет фондовые рынки и рынок криптовалют на фоне возможного перемирия.

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Все более конкретные разговоры о прекращении войны в Украине подпитывают оптимизмом инвесторов по всему миру. Европейские акции достигли рекорда на фоне ожиданий, что переговоры между США и Россией приведут к прекращению войны в Украине, а также после оптимистичных отчетов о прибылях таких компаний, как Nestle SA и Siemens AG.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона STOXX 600 торгуется на рекордных уровнях. Индекс Goldman Sachs Group Inc. европейских оборонных акций также достиг рекордно высокого уровня на фоне вероятности увеличения военных расходов.

Фьючерсы на американский индекс S&P 500 выросли на 0,2%, а европейские фьючерсы — на 0,1%. Японский Nikkei поднялся на 0,5%. Бурным ростом на новости о возможном перемирии также отреагировал российский фондовый рынок.

Как говорит Новини.LIVE экс-советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, в ближайшее время на рынках следует ожидать высокой волатильности.

"Что будет точно — это повышение волатильности. До сих пор непонятно, как будет идти развитие сценария. Насколько торговые войны будут серьезными, а так же как долго будет продолжаться горячая фаза войны в Украине. На все подобные новости рынки будут реагировать высокой волатильностью. Но пока мы не можем говорить, что восходящий тренд был изменен. Рынки чувствуют себя хорошо", — сказал нам Устенко.

В то же время, как рассказал Новини.LIVE руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий, ситуация может быстро изменится.

"Фондовые рынки очень сильно зависят от процентных ставок и темпов инфляции, к которым привязана монетарная политика ФРС США или ЕЦБ. Поэтому, если инфляция будет увеличиваться, а центробанки займут жесткую политику, то это может негативно отразится на фондовых биржах", — сказал Новини.LIVE Паращий.

Биткоин — переформатирование рынка

Что касается рынка криптовалют — то ситуация неоднозначная. Главная криптовалюта Bitcoin, которая после победы Трампа на выборах достигла исторического максимума, пробив отметку в 100 тыс. долл., последние недели демонстрирует коррекцию, опустившись до 95 тыс. долл.

"На рынке криптовалют наблюдаются большие колебания, которые начались после того, как Трамп повысил торговые пошлины. Особенно пошатнулись альткоины. На мой взгляд, на рынке криптовалют началось переформатирование рынка в сторону ключевых криптовалют. Мы видим, что тот же Биткоин не просел на 50%, как альткоины. Снижение составило порядка 10%. И то его быстро выкупили и продолжают выкупать", — сказал Новини.LIVE Шевчишин.



Как ранее сообщали Новини.LIVE со ссылкой на президента Владимира Зеленского, Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия Украины.



Ранее Новини.LIVE разбирались, что будет с курсом доллара в Украине на фоне начала переговоров.