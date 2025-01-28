В Україні заблокували криптобіржу Kuna — що сталося

Монета біткоїна в руці Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні припинила роботу криптовалютна біржа Kuna. Доменне ім′я майданчика заблокували після розпорядження Держспецзв′язку.

Відповідну інформацію опублікували на сайті держструктури.

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Як повідомляється, українські користувачі вже втратили доступ до платформи. Роботу криптовалютної біржі припинили на вимогу Шевченківського райсуду, що у Києві. Раніше діяльність Kuna зацікавила фахівців з Бюро економічної безпеки.

У виданні "Антикор" припускають, що обмеження проти криптовалютного майданчика запровадили у зв′язку з підозрою, що його користувачі займалися незаконною діяльністю, а саме:

відмивали гроші;

проводили незаконні фінансові операції;

уникали фінансового контролю.

Водночас засновник Kuna Михайло Чобанян написав у своєму Telegram-каналі, що компанію не попереджували про можливу заборону. Про блокування бізнесмен дізнався від користувачів криптобіржі.

"Уся наша інфраструктура перебуває на серверах у Європі, тож доступ втратили саме користувачі з Украни", — написав він.

За його словами, нікого з представників команії суд не викликав на засідання. Тож наразі невідома точна причина санкцій проти криптобіржі.

"Ми активно з′ясовуємо, що відбувається. Щойно дізнаємося додаткову інформацію, одразу про це повідомимо", — написав Чобанян.

Нагадаємо, що криптовалюту в Україні можуть легалізувати вже у 2025 році. Однак криптобізнесу не варто сподіватися на отримання якихось особливих умов для діяльності.

Також ми розповідали, що до 2030 року курс біткоїна може злетіти до 1 млн доларів. Як вважає генеральна директорка ARK Invest Кеті Вуд, біткоїн є унікальним активом.