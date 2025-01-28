В Україні заблокували криптобіржу Kuna — що сталося

Що сталося з найстарішою криптобіржою в Україні
В Україні припинила роботу криптовалютна біржа Kuna. Доменне ім′я майданчика заблокували після розпорядження Держспецзв′язку.
Відповідну інформацію опублікували на сайті держструктури.
Як повідомляється, українські користувачі вже втратили доступ до платформи. Роботу криптовалютної біржі припинили на вимогу Шевченківського райсуду, що у Києві. Раніше діяльність Kuna зацікавила фахівців з Бюро економічної безпеки.
У виданні "Антикор" припускають, що обмеження проти криптовалютного майданчика запровадили у зв′язку з підозрою, що його користувачі займалися незаконною діяльністю, а саме:
- відмивали гроші;
- проводили незаконні фінансові операції;
- уникали фінансового контролю.
Водночас засновник Kuna Михайло Чобанян написав у своєму Telegram-каналі, що компанію не попереджували про можливу заборону. Про блокування бізнесмен дізнався від користувачів криптобіржі.
"Уся наша інфраструктура перебуває на серверах у Європі, тож доступ втратили саме користувачі з Украни", — написав він.
За його словами, нікого з представників команії суд не викликав на засідання. Тож наразі невідома точна причина санкцій проти криптобіржі.
"Ми активно з′ясовуємо, що відбувається. Щойно дізнаємося додаткову інформацію, одразу про це повідомимо", — написав Чобанян.
Нагадаємо, що криптовалюту в Україні можуть легалізувати вже у 2025 році. Однак криптобізнесу не варто сподіватися на отримання якихось особливих умов для діяльності.
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