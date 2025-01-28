В Украине заблокировали криптобиржу Kuna — что произошло

Монета биткоина в руке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине прекратила работу криптовалютная биржа Kuna. Доменное имя площадки заблокировали после распоряжения Госспецсвязи.

Соответствующую информацию опубликовали на сайте госструктуры.

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Как сообщается, украинские пользователи уже потеряли доступ к платформе. Работу криптовалютной биржи прекратили по требованию Шевченковского райсуда, что в Киеве. Ранее деятельность Kuna заинтересовала специалистов из Бюро экономической безопасности.

В издании "Антикор" предполагают, что ограничения против криптовалютной площадки ввели в связи с подозрением, что ее пользователи занимались незаконной деятельностью, а именно:

отмывали деньги;

проводили незаконные финансовые операции;

избегали финансового контроля.

В то же время основатель Kuna Михаил Чобанян написал в своем Telegram-канале, что компанию не предупреждали о возможном запрете. О блокировке бизнесмен узнал от пользователей криптобиржи.

"Вся наша инфраструктура находится на серверах в Европе, поэтому доступ потеряли именно пользователи из Украны", — написал он.

По его словам, никого из представителей комании суд не вызвал на заседание. Поэтому пока неизвестна точная причина санкций против криптобиржи.

"Мы активно выясняем, что происходит. Как только узнаем дополнительную информацию, сразу об этом сообщим", — написал Чобанян.

Напомним, что криптовалюту в Украине могут легализовать уже в 2025 году. Однако криптобизнесу не стоит надеяться на получение каких-то особых условий для деятельности.

Также мы рассказывали, что к 2030 году курс биткоина может взлететь до 1 млн долларов. Как считает генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд, биткоин является уникальным активом.