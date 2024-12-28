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Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

28 грудня 2024 06:29
Каріна Клименко - Юристка з питань високо ризикового бізнесу на ринках Європи та Північної Америки, компанія Stron Legal
Каріна Клименко
Юристка з питань високо ризикового бізнесу на ринках Європи та Північної Америки, компанія Stron Legal
Криптовалюти в Україні - що дасть легалізація у 2025 році
Легалізація криптовалют. Фото: ілюстрація Новини.LIVE
Каріна Клименко - Юристка з питань високо ризикового бізнесу на ринках Європи та Північної Америки, компанія Stron Legal
Каріна Клименко
Юристка з питань високо ризикового бізнесу на ринках Європи та Північної Америки, компанія Stron Legal

Україна планує офіційно визнати криптовалюти на державному рівні. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, це може статися вже на початку 2025 року, але без особливих податкових пільг для криптобізнесу.

Розглянемо, як це вплине на економіку, закони та ринок криптовалют в Україні.

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Правовий статус криптовалют: що зміниться після легалізації

Станом на сьогодні криптовалюти в Україні мають неоднозначний статус — вони не заборонені законом, але й не мають повноцінного регулювання. Прийняття відповідного законодавства допоможе вирішити ряд важливих питань. Перш за все, криптоактиви отримають чіткий правовий статус, а діяльність криптобірж, майнінгових компаній та криптогаманців буде регулюватися законом. Також буде впроваджено прозору систему оподаткування криптовалютних операцій та визначено права й обов'язки всіх учасників ринку.

Легалізація дозволить використовувати криптовалюти в рамках українського законодавства, включно з їхнім визнанням як фінансового активу або інструменту для платежів у межах окремих регулювань.

Переваги для України

1. Економічне зростання та інвестиції

Офіційне визнання криптовалют може залучити до України інвесторів, які працюють у сфері блокчейну та цифрових технологій. Компанії, що раніше уникали українського ринку через відсутність регуляторної бази, отримають можливість працювати прозоро. Це також може створити нові робочі місця в IT-секторі, де Україна вже займає помітну позицію.

2. Додаткові надходження до бюджету

Запровадження податку на операції з криптовалютами забезпечить нове джерело доходів для держави. При цьому важливо знайти баланс між податковим навантаженням і стимулюванням бізнесу. У разі успіху, держава може отримати сотні мільйонів гривень на рік.

3. Боротьба з тіньовою економікою

Відсутність регулювання змушує багатьох учасників ринку залишатися в тіні. Легалізація зменшить ці ризики та дозволить здійснювати моніторинг операцій.

4. Позиціонування на світовому ринку

Україна може стати регіональним хабом для криптобізнесу в Східній Європі. Успішний досвід інших країн, таких як Естонія та Сінгапур, показує, що ефективна регуляція здатна привабити міжнародні компанії.

Основні виклики легалізації

1. Податковий тиск

Гетманцев зазначив, що пільгових умов для криптобізнесу не варто очікувати. Це може негативно вплинути на привабливість України для криптоінвесторів. У порівнянні з іншими країнами, де криптовалюти оподатковуються за зниженими ставками, Україна ризикує втратити конкурентні переваги.

2. Відсутність досвіду регулювання

Успішна імплементація законодавства вимагатиме створення нових регуляторних органів або посилення функцій існуючих (наприклад, Національного банку чи Комісії з цінних паперів та фондового ринку). Потрібно також навчити фахівців, здатних забезпечувати моніторинг та аудит криптотранзакцій.

3. Можливі шахрайства

Україна може зіткнутися зі збільшенням шахрайських схем у перехідний період, коли ринок ще не буде повністю врегульований.

4. Кіберзагрози

З розвитком криптовалютного ринку зростає ризик кібератак. Для захисту активів потрібна надійна інфраструктура, зокрема державні системи захисту даних.

Ринок криптовалют у 2025 році: сценарії розвитку

Що ж чекає на криптовалюти в Україні у 2025 році? Розглянемо три можливі сценарії:

1. Обережний старт

На жаль, високі податки та заплутане регулювання можуть загальмувати розвиток ринку. В такому разі лише найсміливіші компанії наважаться працювати офіційно, тоді як більшість гравців або піде в тінь, або взагалі перенесе бізнес за кордон.

2. Впевнений злет

А ось якщо держава встановить розумні податки та зрозумілі правила гри – справи підуть значно краще! Україна стане магнітом для міжнародних інвесторів, а обсяги торгів криптовалютами стрімко зростуть.

3. Технологічний бум

У найкращому сценарії криптовалюти стануть справжнім двигуном цифрової економіки України. З'являться круті інноваційні сервіси на блокчейні, а наша країна перетвориться на потужний криптохаб усього регіону!

Для успішної легалізації криптовалют в Україні необхідно зосередитись на кількох ключових аспектах. Передусім, варто запровадити помірне податкове навантаження, яке стимулюватиме розвиток ринку та приваблюватиме інвесторів. Не менш важливим є створення прозорого регуляторного середовища із чітким законодавством, що захищатиме всіх учасників ринку. Паралельно потрібно розвивати необхідну інфраструктуру – біржі, електронні гаманці та платформи для криптовалютних операцій, забезпечуючи надійний захист від шахрайства та кібератак через ефективну систему моніторингу.

Легалізація криптовалют може стати переломним моментом у цифровізації української економіки. За умови впровадження виваженої регуляторної бази, Україна отримає потужний стимул для залучення нових інвестицій, створення робочих місць та збільшення надходжень до бюджету. Успішна імплементація цієї реформи у 2025 році не лише відкриє нові перспективи для країни, але й може стати зразком для наслідування іншими державами, закріпивши за Україною статус регіонального лідера у сфері криптовалютного регулювання.

Нагадаємо, ринок криптовалют готується до відомого ралі Санта-Клауса, яке відбувається в останні п'ять торгових днів року та перші два дні нового року. Воно має здатність підняти більшість цифрових активів до багаторічних або історичних максимумів. 

А вартість біткоїна до 2030 року зросте до понад 1 мільйона доларів. За словами засновниці і гендиректорки ARK Invest Кеті Вуд, через обмежену емісію у 21 мільйонів монет біткоїн є унікальним активом.

біткоін криптовалюта гроші Україна фінанси

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