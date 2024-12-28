Криптовалюты в Украине - что даст легализация в 2025 году

Легализация криптовалют. Фото: иллюстрация Новини.LIVE

Карина Клименко юрист по вопросам высоко рискового бизнеса на рынках Европы и Северной Америки, компания Stron Legal

Украина планирует официально признать криптовалюты на государственном уровне.

Рассмотрим, как это повлияет на экономику, законы и рынок криптовалют в Украине.

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Правовой статус криптовалют: что изменится после легализации

По состоянию на сегодня криптовалюты в Украине имеют неоднозначный статус — они не запрещены законом, но и не имеют полноценного регулирования. Принятие соответствующего законодательства поможет решить ряд важных вопросов. Прежде всего, криптоактивы получат четкий правовой статус, а деятельность криптобирж, майнинговых компаний и криптокошельков будет регулироваться законом. Также будет внедрена прозрачная система налогообложения криптовалютных операций и определены права и обязанности всех участников рынка.

Легализация позволит использовать криптовалюты в рамках украинского законодательства, включая их признание в качестве финансового актива или инструмента для платежей в рамках отдельных регулирований.

Преимущества для Украины

1. Экономический рост и инвестиции

Официальное признание криптовалют может привлечь в Украину инвесторов, работающих в сфере блокчейна и цифровых технологий. Компании, ранее избегавшие украинского рынка из-за отсутствия регуляторной базы, получат возможность работать прозрачно. занимает заметную позицию.

2. Дополнительные поступления в бюджет

Введение налога на операции с криптовалютами обеспечит новый источник доходов для государства. При этом важно найти баланс между налоговой нагрузкой и стимулированием бизнеса.

3. Борьба с теневой экономикой

Отсутствие регулирования заставляет многих участников рынка оставаться в тени. Легализация снизит эти риски и позволит осуществлять мониторинг операций.

4. Позиционирование на мировом рынке

Украина может стать региональным хабом для криптобизнеса в Восточной Европе. Успешный опыт других стран, таких как Эстония и Сингапур, показывает, что эффективная регуляция способна привлечь международные компании

Основные вызовы легализации

1. Налоговое давление

Гетманцев отметил, что льготных условий для криптобизнеса не стоит ожидать. Это может негативно повлиять на привлекательность Украины для криптоинвесторов.

2. Отсутствие опыта регулирования

Успешная имплементация законодательства потребует создания новых регуляторных органов или усиления функций существующих (например, Национального банка или Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку).

3. Возможные мошенничества

Украина может столкнуться с увеличением мошеннических схем в переходный период, когда рынок еще не будет полностью урегулирован.

4. Киберугрозы

С развитием криптовалютного рынка возрастает риск кибератак.

Рынок криптовалют в 2025 году: сценарии развития

Что же ожидает криптовалюты в Украине в 2025 году? Рассмотрим три возможных сценария:

1. Осторожный старт

К сожалению, высокие налоги и запутанная регуляция могут затормозить развитие рынка.

2. Уверенный взлет

А вот если государство установит разумные налоги и понятные правила игры – дела пойдут лучше! Украина станет магнитом для международных инвесторов, а объемы торгов криптовалютами стремительно вырастут.

3. Технологический бум

В лучшем сценарии криптовалюты станут настоящим двигателем цифровой экономики Украины.

Для успешной легализации криптовалют в Украине необходимо сосредоточиться на нескольких ключевых аспектах. Прежде всего, следует ввести умеренную налоговую нагрузку, которая будет стимулировать развитие рынка и привлекать инвесторов. Не менее важным является создание прозрачной регуляторной среды с четким законодательством, которое будет защищать всех участников рынка. Параллельно нужно развивать необходимую инфраструктуру - биржи, электронные кошельки и платформы для криптовалютных операций, обеспечивая надежную защиту от мошенничества и кибератак через эффективную систему мониторинга.

Легализация криптовалют может стать переломным моментом в цифровизации украинской экономики. При условии внедрения взвешенной регуляторной базы, Украина получит мощный стимул для привлечения новых инвестиций, создания рабочих мест и увеличения поступлений в бюджет. Успешная имплементация этой реформы в 2025 году не только откроет новые перспективы для страны, но и может стать образцом для подражания другими государствами, закрепив за Украиной статус регионального лидера в сфере криптовалютного регулирования.

Напомним, рынок криптовалют готовится к известному ралли Санта-Клауса, которое проходит в последние пять торговых дней года и первые два дня нового года. Оно имеет способность поднять большинство цифровых активов до многолетних или исторических максимумов.

А стоимость биткоина к 2030 году вырастет до более чем 1 миллиона долларов.