Нобелівський лауреат Юджин Фама прогнозує обвал біткоїна до 0 доларів протягом 10 років

Чоловік тримає в руках біткоїн. Фото: Freepik

Лауреат Нобелівської премії з економіки Юджин Фама зробив гучну заяву: за десять років вартість біткоїна може впасти до нуля. Фама, якого називають "батьком сучасних фінансів", також критикує біткоїн за його енергоємність, вважаючи це серйозною проблемою для стійкості фінансової системи.

В інтерв’ю подкасту Capitalisn’t один із найвпливовіших економістів сучасності заявив, що ймовірність повного знецінення біткоїна "наближається до 100%".

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Фама пояснює свій песимістичний прогноз кількома ключовими факторами:

Відсутність фундаментальної цінності. Біткоїн не забезпечений реальними активами чи державними резервами, що робить його вразливим до коливань попиту.

Екстремальна волатильність. Висока мінливість курсу ускладнює використання криптовалюти як засобу обміну та нагромадження.

Нестабільність економічної моделі. На думку економіста, ефективна фінансова система має бути передбачуваною та надійною, а біткоїн цьому не відповідає.

Величезне споживання енергії. Процес майнінгу потребує колосальних ресурсів, що, за словами Фами, робить біткоїн неекономічним та екологічно шкідливим.

Чи є в біткоїна майбутнє

Заяви Фами пролунали на тлі рекордного року для біткоїна, коли його вартість сягала 109 тис. дол. Проте вже зараз ринок демонструє нестабільність: за останню добу курс біткоїна впав на 5% і торгується нижче 100 тис. дол. Попри це, експерти розходяться в думках щодо майбутнього криптовалюти.

Один із головних критиків цифрових активів — ще один нобелівський лауреат Пол Кругман — неодноразово називав біткоїн "економічно безглуздим". Водночас економіст Джастін Вулферс розкритикував ідею президента США Дональда Трампа щодо створення національного резерву в біткоїнах, підкреслюючи нестабільність такого підходу.

Криптовалютний ринок залишається під пильною увагою інвесторів і регуляторів. Деякі експерти вважають поточне зниження вартості біткоїна лише тимчасовою корекцією, тоді як інші попереджають про потенційний масштабний крах через глобальну економічну нестабільність.

Майбутнє біткоїна залежить від низки факторів: фінансової політики центральних банків, регуляційної позиції урядів та загального настрою на ринку.

Як повідомлялось, раніше указ Трампа спричинив обвал курсу біткоїна. Документ пропонує створити спеціальну робочу групу, яка займатиметься розробкою нормативної бази регулювання цифрових активів. Також вона має надати свої рекомендації протягом шести місяців, включно з можливістю створення криптовалютного резерву.

Раніше було встановлено соціальний портрет сучасних криптоінвесторів. Згідно з дослідженням, більше 60% респондентів знаходяться у віці від 25 до 44 років, а близько 80% мають вищу освіту, включаючи ступені бакалавра та магістра.