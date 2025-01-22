Соціальний портрет криптоінвесторів — хто за віком та статтю домінує у криптосфері

Чоловік працює за комп'ютером, спостерігаючи за графіками. Фото: Freepik

Аналітична компанія опублікувала 15 січня 2024 року результати опитування, яке проливає світло на соціальний портрет сучасних криптоінвесторів. За даними дослідження, понад 60% респондентів перебувають у віці від 25 до 44 років, а близько 80% мають вищу освіту, включно зі ступенями бакалавра та магістра.

Про це йдеться у дослідження CryptoQuant.

Читайте також:

Молоді чоловіки з освітою домінують у криптосфері

Опитування показало, що криптовалютний ринок залишається переважно чоловічим — 89% учасників ідентифікують себе як чоловіки. Це підтверджує тенденцію, яка вже неодноразово відзначалася у галузі.

Більшість інвесторів вкладають у криптовалюту суми менше ніж 10 000 доларів на рік, що свідчить про вагому роль роздрібних гравців. При цьому 22% інвесторів покладаються на власні дослідження при ухваленні рішень, тоді як 16% орієнтуються на рекомендації впливових осіб у криптогалузі. Рекомендації друзів, спільнот і ЗМІ відіграють менш значну роль.

Серед опитуваних домінують молоді чоловіки з бакалаврською освітою. Фото: скриншот

Binance залишається найпопулярнішою платформою серед криптоінвесторів. Більша частина респондентів (53%) називають її своєю основною біржею, а 51% зазначають, що саме на Binance вони отримали найбільший прибуток.

Серед різноманітних видів операцій спотова торгівля є найпоширенішою (76%). Стейкінг і майнінг цікавлять лише 28% учасників, що підкреслює обережність інвесторів у виборі інструментів.

Binance є найпопулярнішою платформою серед криптоінвесторів. Фото: скриншот

Біткоїн і Ethereum залишаються найпопулярнішими криптовалютами серед інвесторів. Біткоїн лідирує як за кількістю власників, так і за рівнем прибутковості. Ethereum, поряд із DeFi-проєктами та рішеннями другого рівня, також зберігає стабільний попит.

Більшість опитаних (83%) уникають платформ із проблемами регулювання, що свідчить про обізнаність і відповідальність інвесторів, що зростає.

Це дослідження, що охопило понад 17 500 респондентів з різних країн, показує, що інвестори віддають перевагу усталеним активам і уникають надмірних ризиків, які часто супроводжують нові проєкти в криптогалузі.

Нагадаємо, багато напрямків інвестицій можуть принести непоганий прибуток. Однак деякі речі на ринку характеризуються підвищеними ризиками, тому необхідно двічі подумати, перш ніж вкладати кошти.

Також ми писали, що на базі блокчейну Solana з'явилася нова криптовалюта $TRUMP, яку представив президент США Дональд Трамп. На піку вона зросла у ціні до 23,03 долара з ринковою капіталізацією, оціненою на рівні 4,28 млрд доларів.