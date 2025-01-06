Біткоїн у 2024 році додав у ціні вдвічі — чи повториться успіх у 2025-му

Монета біткоїна у руці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З початку 2024 року ціна біткоїна підскочила більш ніж удвічі. Зростання курсу пов'язане із впевненістю інвесторів у тому, що криптовалюта має велике майбутнє після обрання на президентську посаду Дональда Трампа.

Крім того, як пише агентство Reuters, на курс біткоїна позитивно вплинуло рішення регулятора ринків Сполучених Штатів Америки схвалити біржові фонди, які залежать від спотової ціни біткоїна.

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Зазначається, що на початку січня 2025 року біткоїну підкорилася історична позначка у 100 тис. доларів, тож зацікавленість інвесторів у криптовалюті лише зміцнилася.

Дані CoinGecko показують, що разючий успіх біткоїна, плюс суттєве подорожчання монет Ethereum (на 50%), другої за величиною криптовалюти, призвели до того, що загальна ринкова вартість сектору сягнула приблизно 3,5 трлн доларів.

Тим часом аналітики вважають, що криптовалюта дорожчатиме й надалі.

"Ми, як і раніше, переконані, що 100 тис. доларів — це не межа. Ми очікуємо, що біткойн досягне максимуму циклу у 200 тис. доларів наприкінці 2025 року", — йдеться у записці спеціалістів брокерської компанії Bernstein, яку вони підготували для своїх клієнтів.

Журналісти також зазначають, що популярність біткоїна значно посилилася на початку 2025 року, коли стало відомо, що Комісія з цінних паперів і бірж США вирішила схвалити перші ETF з прив'язкою до спотової ціни біткоїна. Це рішення у глобальному фінансовому середовищі вже називають епохальним для усієї криптовалютної сфери, забезпечивши їй інституційну легітимність і привернувши увагу ширшої аудиторії.

Нагадаємо, що поруч із позитивними прогнозами щодо розвитку біткоїна, є й негативні думки. Наприклад, криптоексперт Алі Мартінес нещодавно пояснив, чому вартість криптовалюти у 2025 році може обвалитися.

Також ми писали, що цифрову валюту в Україні планують визнати на державному рівні. Очікується, що це відбудеться у першій половині 2025 року.