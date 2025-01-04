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Біткоїн впаде — про яку загрозу експерт попередив інвесторів

4 січня 2025 12:18
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Біткоїн у 2025 році — які виклики постануть перед крипторинком
Монети біткоїна на 100-доларовій купюрі. Фото: УНІАН
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Для біткоїна 2024 рік став рекордним в багатьох аспектах. Ціна на криптовалюту оновила максимум, а сам біткоїн став невід'ємною частиною глобального фінансового ринку. Однак у 2025 році ситуація на криптовалютному ринку може розвиватися зовсім не так, як сподіваються інвестори.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, з яких причин може змінитися крипторинок у 2025 році.

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Що загрожує біткоїну у 2025 році

Попри те, що інвесторам подобається вкладати кошти у ризикові інвестиції, такі як криптовалюта, глобальна економічна нестабільність може сильно похитнути позиції біткоїна.

Крім того, за словами криптоексперта Алі Мартінеса, є ще одна серйозна причина, яка загрожує "підірвати" стабільність на крипторинку. Йдеться про підвищення відсоткових ставок центральними банками, через що інвестори можуть звернути увагу на більш консервативні активи, замість біткоїна.

Також значний вплив на крипторинок мають посилення регуляторного тиску та можливі розпродажі з боку великих інституційних гравців, які здатні зрушити ринок вниз.

Сукупність цих факторів, як вважає Мартінес, може призвести до того, що варт біткоїна за підсумками 2025 року становитиме 60 тис. дол за BTC.

Що ще варто знати 

Україна під час повномасштабної війни створила суттєвий запас криптовалюти, тож зараз країна є серед лідерів держав, які вважаються найбільшими утримувачами крипти. Зараз у розпорядженні української влади є 186 біткоїнів.

Нагадаємо, що в Україні у 2025 році криптовалюту можуть визнати на державному рівні. За прогнозами, це може відбутися вже на початку року. 

Також ми розповідали, що засновниця і генеральна директорка ARK Invest Кеті Вуд вважає криптовалюту унікальними активом, тому курс біткоїна до 2030 року зафіксується на позначці в 1 млн дол. Усе через те, що емісія криптовалюти становить 21 млн монет.

інвестиції біткоін криптовалюта гроші криптовалютний ринок

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