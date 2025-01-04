Биткоин в 2025 году — какие вызовы встанут перед крипторынком

Монеты биткоина на 100-долларовой купюре. Фото: УНИАН

Для биткоина 2024 год стал рекордным во многих аспектах. Цена на криптовалюту обновила максимум, а сам биткоин стал неотъемлемой частью глобального финансового рынка.

Однако в 2025 году ситуация на криптовалютном рынке может развиваться совсем не так, как надеются инвесторы.

Читайте также:

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, по каким причинам может измениться крипторынок в 2025 году.

Что грозит биткоину в 2025 году

Несмотря на то, что инвесторам нравится вкладывать средства в рисковые инвестиции, такие как криптовалюта, глобальная экономическая нестабильность может сильно пошатнуть позиции биткоина.

Кроме того, по словам криптоэксперта Али Мартинеса, есть еще одна серьезная причина, которая грозит "подорвать" стабильность на крипторынке. Речь о повышении процентных ставок центральными банками, из-за чего инвесторы могут обратить внимание на более консервативные активы, вместо биткоина.

Также значительное влияние на крипторынок оказывают усиление регуляторного давления и возможные распродажи со стороны крупных институциональных игроков, которые способны сдвинуть рынок вниз.

Совокупность этих факторов, как считает Мартинес, может привести к тому, что стоимость биткоина по итогам 2025 года составит 60 тыс. долл за BTC.

Что еще стоит знать

Украина во время полномасштабной войны создала существенный запас криптовалюты, поэтому сейчас страна находится среди лидеров государств, которые считаются крупнейшими держателями крипты. Сейчас в распоряжении украинской власти 186 биткоинов.

Напомним, что в Украине в 2025 году криптовалюту могут признать на государственном уровне. По прогнозам, это может произойти уже в начале года.

Также мы рассказывали, что основатель и генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд считает криптовалюту уникальным активом, поэтому курс биткоина к 2030 году зафиксируется на отметке в 1 млн долл. Все из-за того, что эмиссия криптовалюты составляет 21 млн монет.