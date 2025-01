Економічний прогноз від Financial Times на 2025 рік — чого чекати

Графік економічних показників. Фото: Pexels

Протягом наступних 12 місяців, у 2025 році, прогнозують розчарування в штучному інтелекті, ризики для ринку облігацій, зростання курсу біткоїна, а також посилений інфляційний тиск через політику новообраного президента США Дональда Трампа. Плюс для України передбачають укладення мирної угоди з Росією.

Про це йдеться у традиційному економічному прогнозі Financial Times.

Що чекає світ у 2025 році

Економічні очікування не надто позитивні. Це пов’язано з обранням Дональда Трампа наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Через його непередбачувану політику прогнозують повноцінну торговельну війну. Для початку — запровадять тарифи на половину імпорту, зокрема на товари з Китайської Народної Республіки. Показник може досягти щонайменше 10%.

З іншого боку, експерти вважають, що дефляція (коли вартість товарів протягом певного періоду падає) призведе до зниження експортних цін в юанях. Отже, Пекін зможе компенсувати запроваджені американські тарифи, а місцеві товари, які не зможуть зайти на ринок США, заполонять інші міжнародні ринки.

Що стосується відсоткових ставок Федеральної резервної системи, то завершити 2025 рік із нижчими показниками не вдасться, оскільки інфляційний тиск, зумовлений політикою Трампа, змусить ФРС залишатися обережною. Хіба що відбудеться обвал ринку акцій, тоді можливі зрушення.

Дональда Трампа знають як прихильника криптовалют і біткоїна зокрема. Аналітики впевнені, що його президентство сприятиме зростанню курсу монет. Протягом 2025 року вартість може піднятися зі 100 000 до 200 000 доларів. І це далеко не пік можливостей біткоїна.

Інші прогнози експертів на прийдешній рік включають:

провідні компанії, як-от Google, OpenAI та Microsoft, представлять AI-агенти, які виконуватимуть цифрові завдання на замовлення користувачів;

ринок облігацій не впаде, оскільки США уникають будь-яких можливостей фінансового краху;

ВВП Індії не обжене ВВП Японії, хоча це може статися у 2026 році;

частка електромобілів становитиме максимум 22% глобальних продажів авто через уповільнення попиту за межами Китаю;

Аргентина може зважитися на скасування валютних обмежень;

Warner Bros Discovery може стати наступною компанією, яка пройде через угоду купівлі-продажу (після того як студія Paramount змінила власника).

Щодо майбутнього великих технологічних компаній у короткостроковій перспективі (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla), вони зможуть залишитися лідерами у 2025 році, проте їх зростання обмежать високі витрати на капітальні інвестиції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, на стримінговій платформі Netflix вийшов другий сезон культового південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Але довгоочікуваний дебют зіпсувався різким падінням акцій компаній, зокрема Artist United Inc., Wysiwyg Studioc Co. та Dexter Studios Co.

Також ми писали, що в Україні прогнозують ріст курсу долара до кінця 2025 року на рівні 47 грн/дол. Спочатку американська валюта перевищить психологічну позначку 42 грн, а потім планомірно дорожчатиме, оскільки Національний банк розраховує офіційний курс гривні до долара.