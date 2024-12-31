Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Торговельна війна, біткоїн і Трамп — прогноз Financial Times 2025 arrow

Торговельна війна, біткоїн і Трамп — прогноз Financial Times 2025

31 грудня 2024 15:48
Єлизавета Супівська - редактор
Економічний прогноз від Financial Times на 2025 рік — чого чекати
Графік економічних показників. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Протягом наступних 12 місяців, у 2025 році, прогнозують розчарування в штучному інтелекті, ризики для ринку облігацій, зростання курсу біткоїна, а також посилений інфляційний тиск через політику новообраного президента США Дональда Трампа. Плюс для України передбачають укладення мирної угоди з Росією.

Про це йдеться у традиційному економічному прогнозі Financial Times.

Читайте також:

Що чекає світ у 2025 році

Економічні очікування не надто позитивні. Це пов’язано з обранням Дональда Трампа наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Через його непередбачувану політику прогнозують повноцінну торговельну війну. Для початку — запровадять тарифи на половину імпорту, зокрема на товари з Китайської Народної Республіки. Показник може досягти щонайменше 10%.

З іншого боку, експерти вважають, що дефляція (коли вартість товарів протягом певного періоду падає) призведе до зниження експортних цін в юанях. Отже, Пекін зможе компенсувати запроваджені американські тарифи, а місцеві товари, які не зможуть зайти на ринок США, заполонять інші міжнародні ринки.

Що стосується відсоткових ставок Федеральної резервної системи, то завершити 2025 рік із нижчими показниками не вдасться, оскільки інфляційний тиск, зумовлений політикою Трампа, змусить ФРС залишатися обережною. Хіба що відбудеться обвал ринку акцій, тоді можливі зрушення.

Дональда Трампа знають як прихильника криптовалют і біткоїна зокрема. Аналітики впевнені, що його президентство сприятиме зростанню курсу монет. Протягом 2025 року вартість може піднятися зі 100 000 до 200 000 доларів. І це далеко не пік можливостей біткоїна.

Інші прогнози експертів на прийдешній рік включають:

  • провідні компанії, як-от Google, OpenAI та Microsoft, представлять AI-агенти, які виконуватимуть цифрові завдання на замовлення користувачів;
  • ринок облігацій не впаде, оскільки США уникають будь-яких можливостей фінансового краху;
  • ВВП Індії не обжене ВВП Японії, хоча це може статися у 2026 році;
  • частка електромобілів становитиме максимум 22% глобальних продажів авто через уповільнення попиту за межами Китаю;
  • Аргентина може зважитися на скасування валютних обмежень;
  • Warner Bros Discovery може стати наступною компанією, яка пройде через угоду купівлі-продажу (після того як студія Paramount змінила власника).

Щодо майбутнього великих технологічних компаній у короткостроковій перспективі (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla), вони зможуть залишитися лідерами у 2025 році, проте їх зростання обмежать високі витрати на капітальні інвестиції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, на стримінговій платформі Netflix вийшов другий сезон культового південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Але довгоочікуваний дебют зіпсувався різким падінням акцій компаній, зокрема Artist United Inc., Wysiwyg Studioc Co. та Dexter Studios Co.

Також ми писали, що в Україні прогнозують ріст курсу долара до кінця 2025 року на рівні 47 грн/дол. Спочатку американська валюта перевищить психологічну позначку 42 грн, а потім планомірно дорожчатиме, оскільки Національний банк розраховує офіційний курс гривні до долара.

США товари біткоін економіка облігації

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року