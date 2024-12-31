Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025 arrow

Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025

31 декабря 2024 15:48
Елизавета Супивская - редактор
Экономический прогноз от Financial Times на 2025 год – чего ждать
График экономических показателей. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

В течение следующих 12 месяцев, в 2025 году, прогнозируют разочарование в искусственном интеллекте, риски для рынка облигаций, рост курса биткоина, а также усиленное инфляционное давление из-за политики новоизбранного президента США Дональда Трампа. Плюс для Украины предполагают заключение мирного соглашения с Россией.

Об этом говорится в традиционном экономическом прогнозе Financial Times.

Читайте также:

Что ждет мир в 2025 году

Экономические ожидания не слишком положительные. Это связано с избранием Дональда Трампа следующим президентом США. Из-за его непредсказуемой политики прогнозируют полноценную торговую войну. Для начала введут тарифы на половину импорта, в частности на товары из Китайской Народной Республики. Показатель может достигнуть не менее 10%.

Помимо этого, специалисты считают, что дефляция (когда цена продуктов в течение определенного периода падает) приведет к понижению экспортных цен в юанях. Следовательно, Пекин сможет компенсировать введенные американские тарифы, а местные товары, которые не смогут зайти на рынок США, заполонят другие международные рынки.

Что касается процентных ставок Федеральной резервной системы, то завершить 2025 год с более низкими показателями не удастся, поскольку инфляционное давление, обусловленное политикой Трампа, заставит ФРС оставаться осторожной. Разве что произойдет обвал рынка акций, тогда возможны сдвиги.

Дональда Трампа знают как поклонника криптовалют и биткоина в частности. Аналитики уверены, что его президентство будет способствовать росту курса монет. В течение 2025 года стоимость может подняться со 100 000 до 200 000 долларов. И это далеко не пик возможностей биткоина.

Другие прогнозы экспертов на предстоящий год включают:

  • ведущие компании, такие как Google, OpenAI и Microsoft, представят AI-агенты, которые будут выполнять цифровые задания по заказу пользователей;
  • рынок облигаций не упадет, поскольку США избегают каких-либо возможностей финансового краха;
  • ВВП Индии не обгонит ВВП Японии, хотя это может произойти в 2026 году;
  • доля электромобилей составит максимум 22% глобальных продаж авто из-за замедления спроса за пределами Китая;
  • Аргентина может решиться на отмену валютных ограничений;
  • Warner Bros Discovery может стать следующей компанией, которая пройдет через сделку купли-продажи (после того, как студия Paramount сменила владельца).

Относительно будущего крупных технологических компаний в краткосрочной перспективе (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla), они смогут остаться лидерами в 2025 году, однако их рост ограничат высокие затраты на капитальные инвестиции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на стриминговой платформе Netflix вышел второй сезон культового южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Но долгожданный дебют испортился резким падением акций компаний, включая Artist United Inc., Wysiwyg Studioc Co и Dexter Studios Co.

Также мы писали, что в Украине прогнозируется рост курса доллара до конца 2025 года к уровню 47 грн/долл. Сначала американская валюта превысит психологическую отметку в 42 грн, а затем будет планомерно дорожать, поскольку Национальный банк рассчитывает официальный курс гривны к доллару.

США товары биткоин экономика облигации

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:33 Индекс оливье — во сколько одесситам обойдется новогоднее блюдо

16:30 В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени

16:22 Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось

16:22 Год украинцев в финансах — как определить достижения и неудачи

16:20 Франция ударила по объектам ИГИЛа в Сирии — видео

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:07 Резкое потепление — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:54 В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года

15:53 Китайская экономика укрепляет нефть — какая цена за баррель Brent

15:51 Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море

15:48 Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025

16:33 Индекс оливье — во сколько одесситам обойдется новогоднее блюдо

16:30 В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени

16:22 Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось

16:22 Год украинцев в финансах — как определить достижения и неудачи

16:20 Франция ударила по объектам ИГИЛа в Сирии — видео

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:07 Резкое потепление — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:54 В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года

15:53 Китайская экономика укрепляет нефть — какая цена за баррель Brent

15:51 Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море

15:48 Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия