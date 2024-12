Экономический прогноз от Financial Times на 2025 год – чего ждать

График экономических показателей. Фото: Pexels

В течение следующих 12 месяцев, в 2025 году, прогнозируют разочарование в искусственном интеллекте, риски для рынка облигаций, рост курса биткоина, а также усиленное инфляционное давление из-за политики новоизбранного президента США Дональда Трампа. Плюс для Украины предполагают заключение мирного соглашения с Россией.

Об этом говорится в традиционном экономическом прогнозе Financial Times.

Что ждет мир в 2025 году

Экономические ожидания не слишком положительные. Это связано с избранием Дональда Трампа следующим президентом США. Из-за его непредсказуемой политики прогнозируют полноценную торговую войну. Для начала введут тарифы на половину импорта, в частности на товары из Китайской Народной Республики. Показатель может достигнуть не менее 10%.

Помимо этого, специалисты считают, что дефляция (когда цена продуктов в течение определенного периода падает) приведет к понижению экспортных цен в юанях. Следовательно, Пекин сможет компенсировать введенные американские тарифы, а местные товары, которые не смогут зайти на рынок США, заполонят другие международные рынки.

Что касается процентных ставок Федеральной резервной системы, то завершить 2025 год с более низкими показателями не удастся, поскольку инфляционное давление, обусловленное политикой Трампа, заставит ФРС оставаться осторожной. Разве что произойдет обвал рынка акций, тогда возможны сдвиги.

Дональда Трампа знают как поклонника криптовалют и биткоина в частности. Аналитики уверены, что его президентство будет способствовать росту курса монет. В течение 2025 года стоимость может подняться со 100 000 до 200 000 долларов. И это далеко не пик возможностей биткоина.

Другие прогнозы экспертов на предстоящий год включают:

ведущие компании, такие как Google, OpenAI и Microsoft, представят AI-агенты, которые будут выполнять цифровые задания по заказу пользователей;

рынок облигаций не упадет, поскольку США избегают каких-либо возможностей финансового краха;

ВВП Индии не обгонит ВВП Японии, хотя это может произойти в 2026 году;

доля электромобилей составит максимум 22% глобальных продаж авто из-за замедления спроса за пределами Китая;

Аргентина может решиться на отмену валютных ограничений;

Warner Bros Discovery может стать следующей компанией, которая пройдет через сделку купли-продажи (после того, как студия Paramount сменила владельца).

Относительно будущего крупных технологических компаний в краткосрочной перспективе (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla), они смогут остаться лидерами в 2025 году, однако их рост ограничат высокие затраты на капитальные инвестиции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на стриминговой платформе Netflix вышел второй сезон культового южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Но долгожданный дебют испортился резким падением акций компаний, включая Artist United Inc., Wysiwyg Studioc Co и Dexter Studios Co.

Также мы писали, что в Украине прогнозируется рост курса доллара до конца 2025 года к уровню 47 грн/долл. Сначала американская валюта превысит психологическую отметку в 42 грн, а затем будет планомерно дорожать, поскольку Национальный банк рассчитывает официальный курс гривны к доллару.