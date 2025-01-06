Биткоин в 2024 году прибавил в цене вдвое — повторится ли успех в 2025-м

Монета биткоина в руке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

С начала 2024 года цена биткоина подскочила более чем вдвое. Рост курса связан с уверенностью инвесторов в том, что у криптовалюты большое будущее после избрания на президентский пост Дональда Трампа.

Кроме того, как пишет агентство Reuters, на курс биткоина положительно повлияло решение регулятора рынков Соединенных Штатов Америки узаконить биржевые фонды, которые зависят от спотовой цены биткоина.

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Биткоин продолжит дорожать

Отмечается, что в начале января 2025 года биткоину покорилась историческая отметка в 100 тыс. долларов, поэтому заинтересованность инвесторов в криптовалюте лишь укрепилась.

Данные CoinGecko показывают, что впечатляющий успех биткоина, плюс существенное подорожание монет Ethereum (на 50%), второй по величине криптовалюты, привели к тому, что общая рыночная стоимость сектора достигла примерно 3,5 трлн долларов.

Тем временем аналитики считают, что криптовалюта будет дорожать и в дальнейшем.

"Мы по-прежнему убеждены, что 100 тыс. долларов — это не предел. Мы ожидаем, что биткойн достигнет максимума цикла в 200 тыс. долларов в конце 2025 года", — говорится в записке специалистов брокерской компании Bernstein, которую они подготовили для своих клиентов.

Журналисты также отмечают, что популярность биткоина значительно усилилась в начале 2025 года, когда стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США решила одобрить первые ETF с привязкой к спотовой цене биткоина. Это решение в глобальной финансовой среде уже называют эпохальным для всей криптовалютной сферы, что обеспечит ей институциональную легитимность и привлечет внимание более широкой аудитории.

Напомним, что наряду с позитивными прогнозами относительно развития биткоина, есть и негативные мнения. Например, криптоэксперт Али Мартинес недавно объяснил, почему стоимость криптовалюты в 2025 году может обвалиться.

Также мы писали, что цифровую валюту в Украине планируют признать на государственном уровне. Ожидается, что это произойдет в первой половине 2025 года.