Найгірші напрямки для інвестицій в Україні — у що не варто вкладатися у 2025 році

Чоловік тримає окуляри в руках та дивиться через них на графіки. Фото: Freepik

Є багато речей на ринку, інвестування в які може стати перспективним. Однак деякі напрями характеризуються підвищеними ризиками та можуть призвести до втрат.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найгірші варіанти для інвестицій.

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Нерухомість у зоні бойових дій

Дійсно, вкладати гроші в нерухомість на територіях, де тривають бойові дії, ризиковано. Існує ймовірність знищення або пошкодження об'єктів нерухомості, а відсутність попиту на оренду чи продаж у таких регіонах може призвести до повної втрати інвестицій.

Бізнеси без належної прозорості та корпоративного управління

Український малий та середній бізнес часто стикається з проблемами непрозорості та відсутності належного корпоративного управління. Інвестування в такі компанії без належного аналізу може призвести до фінансових втрат через неефективне управління та можливі корупційні ризики.

Проєкти без фундаментального аналізу

Найгіршою є та інвестиція, яка зроблена без фундаментального аналізу. Краще вкладати кошти у невеликий список компаній — не потрібно купувати 20, 30, 40 компаній у портфель. Інвестуйте у 7 чи 9 компаній, але у ті, які ви повністю проаналізували.

Криптовалюта без належного розуміння ринку

Одним з недоліків криптовалюти є висока волатильність — ціни на криптоактиви можуть сильно коливатися від відносно незначних подій, що збільшує ризик інвестицій.

Чи варто інвестувати в криптовалюту в Україні у 2025 році взагалі? Якщо ви не боїтеся ризиків та вмієте аналізувати й прогнозувати рух достатньо нестабільного ринку — однозначно так. Якщо ж ні, то розгляньте стабільні криптовалюти (стейблкоїни), які прив'язані до курсу долара/євро/юаня та гарантовані вкладами в авторитетних банках.

Нагадаємо, нерухомість є одним з найкращих інвестиційних інструментів. Постійно проводяться різноманітні дослідження, в яких визначається, де вкладати кошти найвигідніше. За результатами одного з таких досліджень, Литва та Угорщина стали лідерами за рівнем прибутковості від здачі нерухомості в оренду.

Також ми писали, що Буковель може бути не лише чудовим місцем для відпочинку, а й платформою для інвестицій в нерухомість. Початківцям та досвідченим інвесторам пропонуються як бюджетні варіанти, так і преміальні рішення.