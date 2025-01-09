Прибутковість оренди — в яку нерухомість в Європі варто інвестувати у 2025 році

Житловий будинок взимку. Фото: Freepik

Нещодавно проводилося дослідження, в якому провели аналіз доходу від оренди в різних країнах. Визначено, що Литва та Угорщина стали лідерами серед країн Центральної та Східної Європи за рівнем прибутковості від здачі нерухомості в оренду.

Про це пише Delfi.

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Як визначали прибутковість

Експерти аналізували такі показники, як податок на нерухомість, податок на дохід від оренди та загальну рентабельність. Згідно зі звітом, середньорічний дохід від здачі житла в оренду у Вільнюсі становить 5,65%.

За даними Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), ціни на оренду в Литві за останні 10 років зросли на понад 170%. У другому кварталі 2024 року, за інформацією Eurostat, ціни на оренду в країні зросли ще на 10% порівняно з 2023 роком, і ця тенденція, ймовірно, продовжиться. При цьому ставка податку на прибуток в Литві залишається на рівні 15%.

На другій позиції розташувалася Естонія. Тут середньорічна прибутковість від оренди становить 4,5%, а податок на прибуток трохи вищий — 20%. З початку 2024 року ціни на оренду в країні підвищилися на 6,7%.

Третє місце займає Румунія, де прибутковість від оренди становить 6,46% на рік. Податки на доходи від оренди тут одні з найнижчих — лише 10%.

Серед вигідних для інвестицій країн також опинилися Ірландія, Угорщина, Словенія та Польща. В Угорщині, наприклад, за останні 10 років ціни на оренду зросли на 180%, тоді як податкове навантаження залишається помірним. У Польщі ціни на житло в червні 2024 року підвищилися на 17,7% порівняно з минулим роком.

Серед країн, які вважаються менш привабливими для інвестицій у нерухомість, опинилися Бельгія, Франція та Греція. У цих державах податкове навантаження є надзвичайно високим — у Бельгії, наприклад, податки можуть досягати 50% від доходу.

Іспанія та Португалія залишаються улюбленими напрямками для інвесторів завдяки високим цінам на оренду, хоча в цих країнах теж фіксуються певні податкові виклики.

Інвестиції в нерухомість продовжують залишатися однією з популярних стратегій капіталовкладень у Європі, і Литва демонструє гарний потенціал для подальшого зростання ринку.

Нагадаємо, для примноження своїх накопичень використовуються різноманітні інструменти. Одним з них є інвестиція у нерухомість, яка може стати прибутковим вкладенням.

Також ми писали, що однією з найпопулярніших локацій для інвестицій у нерухомість залишається острів Балі. У 2025 році тут пропонуються різноманітні варіанти житла.