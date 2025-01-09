Прибутковість оренди — в яку нерухомість в Європі варто інвестувати у 2025 році

Прибуткова нерухомість — в якій країні Європи варто інвестувати
Нещодавно проводилося дослідження, в якому провели аналіз доходу від оренди в різних країнах. Визначено, що Литва та Угорщина стали лідерами серед країн Центральної та Східної Європи за рівнем прибутковості від здачі нерухомості в оренду.
Про це пише Delfi.
Як визначали прибутковість
Експерти аналізували такі показники, як податок на нерухомість, податок на дохід від оренди та загальну рентабельність. Згідно зі звітом, середньорічний дохід від здачі житла в оренду у Вільнюсі становить 5,65%.
За даними Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), ціни на оренду в Литві за останні 10 років зросли на понад 170%. У другому кварталі 2024 року, за інформацією Eurostat, ціни на оренду в країні зросли ще на 10% порівняно з 2023 роком, і ця тенденція, ймовірно, продовжиться. При цьому ставка податку на прибуток в Литві залишається на рівні 15%.
На другій позиції розташувалася Естонія. Тут середньорічна прибутковість від оренди становить 4,5%, а податок на прибуток трохи вищий — 20%. З початку 2024 року ціни на оренду в країні підвищилися на 6,7%.
Третє місце займає Румунія, де прибутковість від оренди становить 6,46% на рік. Податки на доходи від оренди тут одні з найнижчих — лише 10%.
Серед вигідних для інвестицій країн також опинилися Ірландія, Угорщина, Словенія та Польща. В Угорщині, наприклад, за останні 10 років ціни на оренду зросли на 180%, тоді як податкове навантаження залишається помірним. У Польщі ціни на житло в червні 2024 року підвищилися на 17,7% порівняно з минулим роком.
Серед країн, які вважаються менш привабливими для інвестицій у нерухомість, опинилися Бельгія, Франція та Греція. У цих державах податкове навантаження є надзвичайно високим — у Бельгії, наприклад, податки можуть досягати 50% від доходу.
Іспанія та Португалія залишаються улюбленими напрямками для інвесторів завдяки високим цінам на оренду, хоча в цих країнах теж фіксуються певні податкові виклики.
Інвестиції в нерухомість продовжують залишатися однією з популярних стратегій капіталовкладень у Європі, і Литва демонструє гарний потенціал для подальшого зростання ринку.
Нагадаємо, для примноження своїх накопичень використовуються різноманітні інструменти. Одним з них є інвестиція у нерухомість, яка може стати прибутковим вкладенням.
Також ми писали, що однією з найпопулярніших локацій для інвестицій у нерухомість залишається острів Балі. У 2025 році тут пропонуються різноманітні варіанти житла.
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