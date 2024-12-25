Інвестиції в нерухомість — що заважає українцям заробляти

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Українці ніколи не проти не тільки зберегти, а й примножити свої накопичення, тож використовують для цього різноманітні інструменти. Одним із найпопулярніших способів залишається інвестиція у нерухомість, але нерідко таке прибуткове вкладення провокує серйозні побоювання в українців.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, чому ж люди бояться інвестувати у нерухомість.

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Інвестиції у нерухомість — що стримує від капіталовкладення

Завелика початкова вартість об'єкта. До того ж купівля житла — завжди велика кількість додаткових вкладень, серед яких ремонт та подальше обслуговування (поточні роботи, купівля меблів, оплата комунальних послуг та податків). Загалом усі ці витрати можуть скласти чималі суми.

На інвестиції у нерухомість швидко не заробиш. Якщо навіть здати в оренду придбане житло, то заробити на цьому одразу не вийде. Також попри те, що в цілому нерухомість дорожчає, нерідко на ринку виникають ситуації, коли ціни на житло тривалий час залишаються на одному рівні або зменшуються. Тож власникам житла іноді доводиться досить довго чекати, щоби вигідно продати свою нерухомість.

Страх перед невідомим. Досить часто люди можуть прислухатися до своїх знайомих, у яких вже є негативний досвід здачі в оренду нерухомості. Тож їхні розповіді можуть завадити вам спробувати себе у цьому бізнесі.

Незнання законів економіки. Якщо у вас немає хоча би базового розуміння про те, як влаштована і працює фінансова система світу — це завжди буде перешкодою на вашому шляху до інвестицій. Однак пізнавати нове ніколи не буває пізно.

Шахраї. Вони завжди напоготові. Усюди, де фігурують гроші, вони мають свої схеми обману. Тому треба бути дуже уважним і не вкладати свої гроші абияк.

Недобросовісні орендарі. Здаючи нерухомість в оренду, потрібно ретельно вибирати орендарів і прописувати всі умови в договорі, а майно, що є на об'єкті, і його поточний стан — фіксувати актом прийому-передачі.

Форс-мажори. Втратити вкладені гроші можна, наприклад, через пожежу чи стихійне лихо. Природні катаклізми нерідко просто знищують об'єкти нерухомості. Мінімізувати такі ризики можна за допомогою програм страхування нерухомості.

Що ще варто знати

З 1 грудня 2024 року ставка військового збору, який поширюється майже на усі операції з нерухомістю, становить 5%, а не 1,5%. Тобто розмір податку на продаж об'єктів з правом власності не менше трьох років становить 12%.

Загалом, за словами юриста Хмельницької ГО "Подільська правова ліга" Руслана Малого, на продавця (інколи на покупця) законодавство покладає такі фінансові зобов’язання:

1% від вартості — внесок у Пенсійний фонд;

1% від вартості — державне мито за нотаріальне посвідчення договору;

5% від вартості — військовий збір;

5% від вартості — податок на доходи фізичних осіб (якщо квартира перебувала у власності менше трьох років).

Раніше ми розповідали, де в Україні можна знайти дешеве житло. Найбільше у вартості у 2024 році втратили об'єкти, які збудовані в регіонах, наближених до фронту.

Ще ми писали про велику кількість нерухомого майна, яке виставили на продаж у Буковелі. Втім, найпопулярніший український гірськолижний курорт не може похвалитися лояльними цінами.