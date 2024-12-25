Инвестиции в недвижимость — что мешает украинцам зарабатывать

Работа с документами. Фото: Unsplash

Украинцы никогда не прочь не только сохранить, но и приумножить свои накопления, поэтому используют для этого разнообразные инструменты. Одним из самых популярных способов остается инвестиция в недвижимость, но нередко такое прибыльное вложение провоцирует серьезные опасения у украинцев.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, почему люди боятся инвестировать в недвижимость.

Читайте также:

Инвестиции в недвижимость — что сдерживает людей от капиталовложений

Большая начальная стоимость объекта. К тому же покупка жилья — всегда большое количество дополнительных вложений, среди которых ремонт и дальнейшее обслуживание (текущие работы, покупка мебели, оплата коммунальных услуг и налогов). В общем, все эти расходы могут составить немалые суммы.

На инвестиции в недвижимость быстро не заработаешь. Если даже сдать в аренду приобретенное жилье, заработать на этом сразу не получится. Также, несмотря на то, что в целом недвижимость дорожает, нередко на рынке возникают ситуации, когда цены на жилье долго остаются на одном уровне или уменьшаются. Так что владельцам жилья иногда приходится достаточно долго ждать, чтобы выгодно продать свою недвижимость.

Страх перед неизвестным. Часто люди могут прислушиваться к своим знакомым, у которых уже есть негативный опыт сдачи в аренду недвижимости. Поэтому их рассказы могут помешать попробовать себя в этом бизнесе.

Незнание законов экономики. Если у вас нет хотя бы базового понимания о том, как устроена и работает финансовая система мира, это всегда будет препятствием на вашем пути к инвестициям. Однако узнавать новое никогда не бывает поздно.

Мошенники. Они всегда готовы. Везде, где фигурируют деньги, у них есть свои схемы обмана. Поэтому надо быть очень внимательным и не вкладывать свои деньги спустя рукава.

Недобросовестные арендаторы. Сдавая недвижимость в аренду, нужно тщательно выбирать арендаторов и прописывать все условия в договоре, а имеющееся на объекте имущество и его текущее состояние — фиксировать актом приема — передачи.

Форс-мажоры. Потерять вложенные деньги можно, например, из-за пожара или стихийного бедствия. Природные катаклизмы часто просто уничтожают объекты недвижимости. Минимизировать такие риски можно с помощью программ страхования недвижимости.

Что еще стоит знать

С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора, который распространяется почти на все операции с недвижимостью, составляет 5%, а не 1,5%. То есть размер налога на продажу объектов с правом собственности не менее трех лет составляет 12%.

В целом, по словам юриста Хмельницкой ОО "Подільська правова ліга" Руслана Малого, на продавца (иногда на покупателя), законодательство возлагает следующие финансовые обязательства:

1% от стоимости – взнос в Пенсионный фонд;

1% стоимости — государственная пошлина за нотариальное удостоверение договора;

5% от стоимости – военный сбор;

5% стоимости — налог на доходы физических лиц (если квартира находилась в собственности менее трех лет).

Ранее мы рассказывали, где в Украине можно найти дешевое жилье. Больше всего в стоимости в 2024 году потеряли объекты, построенные в регионах приближенных к фронту.

Еще мы писали о большом количестве недвижимого имущества, которое выставили на продажу в Буковеле. Впрочем, самый популярный украинский горнолыжный курорт не может похвастаться лояльными ценами.