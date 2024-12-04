Іпотека єОселя для військових — які переваги та ризики

Ключі в руках. Фото: Adobe

Програмою доступного кредитування житла "єОселя", що працює навіть під час війни, можуть скористатися військовослужбовці, ветерани та члени їхніх сімей.

Про нюанси цієї програми розповіли юристи, пише NV.

Читайте також:

Умови програми "єОселя" для військових

Згідно з програмою, іпотека зі ставкою 3% надається захисникам України, силовикам та членам їхніх родин, а зі ставкою 7% — ветеранам війни та членам сімей, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю через війну, сім'ям загиблих (померлих) ветеранів, родинам загиблих (померлих) захисників України.

За умовами, придбати квартиру в Києві та в інших великих містах можна, якщо будинок не старий — не більше 10 років (раніше було до трьох років), в решті населених пунктах — без обмежень за віком. У такий спосіб можна також купити приватні будинки, таунхауси й дуплекси, яким не більш ніж три роки.

Для того, щоб скористатися програмою "єОселя", треба:

сформувати заявку у застосунку "Дія";

вибрати одну із пропозиції банків;

пройти перевірку інформації та документів у фінустанові;

обрати житло для купівлі (на власний розсуд, надати необхідні документи в банк);

укласти договір з банком та договір купівлі-продажу (фінустанова перерахує кредитні гроші на рахунок продавця).

Які ризики програми "єОселя" для бійців

Відповідно до правил, програмою неможливо скористатись у невеликих містах, де нема нової забудови. Банки, ухвалюючи рішення, звертають увагу на ймовірні ризики. Можуть бути проблеми з першим внеском, який становить 20% від вартості об'єкта.

"Але отримати його можуть тільки платоспроможні з погляду банку клієнти: з великою білою зарплатою, без заборгованостей, з чистою кредитною історією тощо. Якщо клієнт цим критеріям не відповідає — а таких більшість, то розмір першого внеску зростає", — пояснили юристи.

Також кредити майже не видають тим бійцям, які перебувають безпосередньо на передовій. Причиною відмови є великий ризик невиплат у випадку поранення чи загибелі.

У ветеранів також можуть бути труднощі. Попри те, що серед них багато учасників бойових дій, мусять платити удвічі вищу ставку проти військовослужбовців.

"Окрім того, іпотеку під 3% взагалі не видають добровольцям і мобілізованим: така можливість досі не передбачена законодавством; цій категорії доступні лише позики під 7%", — додали правозахисники.

Нагадаємо, іпотечна програма "єОселя" стала доступнішою для української молоді. Громадянам до 26 років знизили початковий внесок з 10% до 20%.

Раніше ми писали, що в Україні невелика кількість внутрішніх переселенців змогла скористатися держпрограмою "єОселя". У Верховній Раді пояснили це тим, що у людей бракує грошей на перший внесок.