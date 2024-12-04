Іпотека єОселя для військових — які переваги та ризики

Програма "єОселя" для військових — які умови та ризики
Програмою доступного кредитування житла "єОселя", що працює навіть під час війни, можуть скористатися військовослужбовці, ветерани та члени їхніх сімей.
Про нюанси цієї програми розповіли юристи, пише NV.
Умови програми "єОселя" для військових
Згідно з програмою, іпотека зі ставкою 3% надається захисникам України, силовикам та членам їхніх родин, а зі ставкою 7% — ветеранам війни та членам сімей, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю через війну, сім'ям загиблих (померлих) ветеранів, родинам загиблих (померлих) захисників України.
За умовами, придбати квартиру в Києві та в інших великих містах можна, якщо будинок не старий — не більше 10 років (раніше було до трьох років), в решті населених пунктах — без обмежень за віком. У такий спосіб можна також купити приватні будинки, таунхауси й дуплекси, яким не більш ніж три роки.
Для того, щоб скористатися програмою "єОселя", треба:
- сформувати заявку у застосунку "Дія";
- вибрати одну із пропозиції банків;
- пройти перевірку інформації та документів у фінустанові;
- обрати житло для купівлі (на власний розсуд, надати необхідні документи в банк);
- укласти договір з банком та договір купівлі-продажу (фінустанова перерахує кредитні гроші на рахунок продавця).
Які ризики програми "єОселя" для бійців
Відповідно до правил, програмою неможливо скористатись у невеликих містах, де нема нової забудови. Банки, ухвалюючи рішення, звертають увагу на ймовірні ризики. Можуть бути проблеми з першим внеском, який становить 20% від вартості об'єкта.
"Але отримати його можуть тільки платоспроможні з погляду банку клієнти: з великою білою зарплатою, без заборгованостей, з чистою кредитною історією тощо. Якщо клієнт цим критеріям не відповідає — а таких більшість, то розмір першого внеску зростає", — пояснили юристи.
Також кредити майже не видають тим бійцям, які перебувають безпосередньо на передовій. Причиною відмови є великий ризик невиплат у випадку поранення чи загибелі.
У ветеранів також можуть бути труднощі. Попри те, що серед них багато учасників бойових дій, мусять платити удвічі вищу ставку проти військовослужбовців.
"Окрім того, іпотеку під 3% взагалі не видають добровольцям і мобілізованим: така можливість досі не передбачена законодавством; цій категорії доступні лише позики під 7%", — додали правозахисники.
Нагадаємо, іпотечна програма "єОселя" стала доступнішою для української молоді. Громадянам до 26 років знизили початковий внесок з 10% до 20%.
Раніше ми писали, що в Україні невелика кількість внутрішніх переселенців змогла скористатися держпрограмою "єОселя". У Верховній Раді пояснили це тим, що у людей бракує грошей на перший внесок.
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