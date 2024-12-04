Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Программа "єОселя" для военных — какие условия и риски arrow

Программа "єОселя" для военных — какие условия и риски

4 декабря 2024 10:40
Ксения Симонова - Редактор
Ипотека єОселя для военных — какие преимущества и риски
Ключи в руках. Фото: Adobe
Ксения Симонова - Редактор

Программой доступного кредитования жилья "єОселя", работающей даже во время войны, могут воспользоваться военнослужащие, ветераны и члены их семей.

О нюансах этой программы рассказали юристы, пишет NV.

Читайте также:

Условия программы "єОселя" для военных

Согласно программе, ипотека со ставкой 3% предоставляется защитникам Украины, силовикам и членам их семей, а со ставкой 7% — ветеранам войны и членам семей, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью из-за войны, семьям погибших (умерших) ветеранов, семьям погибших (умерших) защитников Украины.

По условиям, приобрести квартиру в Киеве и других больших городах можно, если дом не старый — не более 10 лет (ранее было до трех лет), в остальных населенных пунктах — без ограничений по возрасту. Таким образом можно также купить частные дома, таунхаусы и дуплексы, которым не более трех лет.

Для того, чтобы воспользоваться программой "єОселя", нужно:

  • сформировать заявку в приложении "Дія";
  • выбрать одно из предложений банков;
  • пройти проверку информации и документов в банке;
  • выбрать жилье для покупки (по собственному усмотрению, предоставить необходимые документы в банк);
  • заключить договор с банком и договор купли-продажи (финучреждение перечислит кредитные деньги на счет продавца).

Какие риски программы "єОселя" для бойцов

Согласно правилам, программой невозможно воспользоваться в небольших городах, где нет новой застройки. Банки, принимая решение, обращают внимание на возможные риски. Возможны проблемы с первым взносом, который составляет 20% от стоимости объекта.

"Но получить его могут только платежеспособные с точки зрения банка клиенты: с большой белой зарплатой, без задолженностей, с чистой кредитной историей и т.д. Если клиент этим критериям не соответствует — а таких большинство, то размер первого взноса растет", — объяснили юристы.

Также почти не выдают кредиты бойцам, которые находятся непосредственно на передовой. Причиной отказа является большой риск невыплат в случае ранения или гибели.

У ветеранов тоже могут быть трудности. Несмотря на то, что среди них много участников боевых действий, должны платить вдвое большую ставку против военнослужащих.

"Кроме того, ипотеку под 3% вообще не выдают добровольцам и мобилизованным: такая возможность до сих пор не предусмотрена законодательством; этой категории доступны только займы под 7%", — добавили правозащитники.

Напомним, ипотечная программа "єОселя" стала доступнее для украинской молодежи. Гражданам до 26 лет снизили первоначальный взнос с 10% до 20%.

Ранее мы писали, что в Украине небольшое количество внутренних переселенцев смогло воспользоваться госпрограммой "єОселя". В Верховной Раде объяснили это тем, что у людей не хватает денег на первый взнос.

кредиты ипотека недвижимость єОселя военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:20 Сезонный рост цен — где дешевле покупать помидоры

11:17 На Солнце было шесть вспышек — стоит ли переживать метеозависимым

11:05 Выплаты от ООН в декабре — как и где можно подать заявку

10:57 Что не сессия, то награда — Труханов получил новый подарок

10:53 В Украину вернули тело замученного в плену мэра Днепрорудного

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

10:50 Военные облигации можно купить за тысячу от Зеленского в Дії

10:44 Олимпийский призер Ковтун собрался сменить гражданство

10:40 Программа "єОселя" для военных — какие условия и риски

10:32 Юрист объяснил последствия отказа показать документы ТЦК

10:29 Наследственные споры — как поделить имущество без судебных тяжб

11:20 Сезонный рост цен — где дешевле покупать помидоры

11:17 На Солнце было шесть вспышек — стоит ли переживать метеозависимым

11:05 Выплаты от ООН в декабре — как и где можно подать заявку

10:57 Что не сессия, то награда — Труханов получил новый подарок

10:53 В Украину вернули тело замученного в плену мэра Днепрорудного

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

10:50 Военные облигации можно купить за тысячу от Зеленского в Дії

10:44 Олимпийский призер Ковтун собрался сменить гражданство

10:40 Программа "єОселя" для военных — какие условия и риски

10:32 Юрист объяснил последствия отказа показать документы ТЦК

10:29 Наследственные споры — как поделить имущество без судебных тяжб

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету