Ипотека єОселя для военных — какие преимущества и риски

Ключи в руках. Фото: Adobe

Программой доступного кредитования жилья "єОселя", работающей даже во время войны, могут воспользоваться военнослужащие, ветераны и члены их семей.

О нюансах этой программы рассказали юристы, пишет NV.

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Условия программы "єОселя" для военных

Согласно программе, ипотека со ставкой 3% предоставляется защитникам Украины, силовикам и членам их семей, а со ставкой 7% — ветеранам войны и членам семей, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью из-за войны, семьям погибших (умерших) ветеранов, семьям погибших (умерших) защитников Украины.

По условиям, приобрести квартиру в Киеве и других больших городах можно, если дом не старый — не более 10 лет (ранее было до трех лет), в остальных населенных пунктах — без ограничений по возрасту. Таким образом можно также купить частные дома, таунхаусы и дуплексы, которым не более трех лет.

Для того, чтобы воспользоваться программой "єОселя", нужно:

сформировать заявку в приложении "Дія";

выбрать одно из предложений банков;

пройти проверку информации и документов в банке;

выбрать жилье для покупки (по собственному усмотрению, предоставить необходимые документы в банк);

заключить договор с банком и договор купли-продажи (финучреждение перечислит кредитные деньги на счет продавца).

Какие риски программы "єОселя" для бойцов

Согласно правилам, программой невозможно воспользоваться в небольших городах, где нет новой застройки. Банки, принимая решение, обращают внимание на возможные риски. Возможны проблемы с первым взносом, который составляет 20% от стоимости объекта.

"Но получить его могут только платежеспособные с точки зрения банка клиенты: с большой белой зарплатой, без задолженностей, с чистой кредитной историей и т.д. Если клиент этим критериям не соответствует — а таких большинство, то размер первого взноса растет", — объяснили юристы.

Также почти не выдают кредиты бойцам, которые находятся непосредственно на передовой. Причиной отказа является большой риск невыплат в случае ранения или гибели.

У ветеранов тоже могут быть трудности. Несмотря на то, что среди них много участников боевых действий, должны платить вдвое большую ставку против военнослужащих.

"Кроме того, ипотеку под 3% вообще не выдают добровольцам и мобилизованным: такая возможность до сих пор не предусмотрена законодательством; этой категории доступны только займы под 7%", — добавили правозащитники.

Напомним, ипотечная программа "єОселя" стала доступнее для украинской молодежи. Гражданам до 26 лет снизили первоначальный взнос с 10% до 20%.

Ранее мы писали, что в Украине небольшое количество внутренних переселенцев смогло воспользоваться госпрограммой "єОселя". В Верховной Раде объяснили это тем, что у людей не хватает денег на первый взнос.