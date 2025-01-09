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Прибыльная недвижимость — в какой стране ЕС стоит инвестировать

9 января 2025 12:21
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Доходность аренды - в какую недвижимость в Европе стоит инвестировать в 2025 году
Жилой дом зимой. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Недавно проводилось исследование, в котором провели анализ дохода от аренды в разных странах. Определено, что Литва и Венгрия стали лидерами среди стран Центральной и Восточной Европы по уровню доходности от сдачи недвижимости в аренду.

Об этом пишет Delfi.

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Как определяли доходность

Эксперты анализировали такие показатели, как налог на недвижимость, налог на доход от аренды и общую рентабельность. Согласно отчету, среднегодовой доход от сдачи жилья в аренду в Вильнюсе составляет 5,65%.

По данным Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), цены на аренду в Литве за последние 10 лет выросли более чем на 170%. Во втором квартале 2024 года, по информации Eurostat, цены на аренду в стране выросли еще на 10% по сравнению с 2023 годом, и эта тенденция, вероятно, продолжится. При этом ставка налога на прибыль в Литве остается на уровне 15%.

На второй позиции расположилась Эстония. Здесь среднегодовая доходность от аренды составляет 4,5%, а налог на прибыль немного выше — 20%. С начала 2024 года цены на аренду в стране повысились на 6,7%.

Третье место занимает Румыния, где доходность от аренды составляет 6,46% в год. Налоги на доходы от аренды здесь одни из самых низких — всего 10%.

Среди выгодных для инвестиций стран также оказались Ирландия, Венгрия, Словения и Польша. В Венгрии, например, за последние 10 лет цены на аренду выросли на 180%, тогда как налоговая нагрузка остается умеренной. В Польше цены на жилье в июне 2024 года повысились на 17,7% по сравнению с прошлым годом.

Среди стран, которые считаются менее привлекательными для инвестиций в недвижимость, оказались Бельгия, Франция и Греция. В этих государствах налоговая нагрузка является чрезвычайно высокой — в Бельгии, например, налоги могут достигать 50% от дохода.

Испания и Португалия остаются излюбленными направлениями для инвесторов благодаря высоким ценам на аренду, хотя в этих странах тоже фиксируются определенные налоговые вызовы.

Инвестиции в недвижимость продолжают оставаться одной из популярных стратегий капиталовложений в Европе, и Литва демонстрирует хороший потенциал для дальнейшего роста рынка.

Напомним, для приумножения своих накоплений используются разнообразные инструменты. Одним из них является инвестиция в недвижимость, которая может стать прибыльным вложением.

Также мы писали, что одной из самых популярных локаций для инвестиций в недвижимость остается остров Бали. В 2025 году здесь предлагаются разнообразные варианты жилья.

Литва налоги недвижимость инвестиции Европа жилье

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