Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Худшие идеи для инвестиций — что может стать ошибкой в 2025 году arrow

Худшие идеи для инвестиций — что может стать ошибкой в 2025 году

16 января 2025 16:35
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Худшие направления для инвестиций в Украине — во что не стоит вкладываться в 2025 году
Мужчина держит очки в руках и смотрит через них на графики. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Есть много вещей на рынке, инвестирование в которые может стать перспективным. Однако некоторые направления характеризуются повышенными рисками и могут привести к потерям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о худших вариантах для инвестиций.

Читайте также:

Недвижимость в зоне боевых действий

Действительно, вкладывать деньги в недвижимость на территориях, где продолжаются боевые действия, рискованно. Существует вероятность уничтожения или повреждения объектов недвижимости, а отсутствие спроса на аренду или продажу в таких регионах может привести к полной потере инвестиций.

Бизнесы без надлежащей прозрачности и корпоративного управления

Украинский малый и средний бизнес часто сталкивается с проблемами непрозрачности и отсутствия надлежащего корпоративного управления. Инвестирование в такие компании без надлежащего анализа может привести к финансовым потерям из-за неэффективного управления и возможных коррупционных рисков.

Проекты без фундаментального анализа

Наихудшей является та инвестиция, которая сделана без фундаментального анализа. Лучше вкладывать средства в небольшой список компаний — не нужно покупать 20, 30, 40 компаний в портфель. Инвестируйте в 7 или 9 компаний, но в те, которые вы полностью проанализировали.

Криптовалюта без должного понимания рынка

Одним из недостатков криптовалюты является высокая волатильность — цены на криптоактивы могут сильно колебаться от относительно незначительных событий, что увеличивает риск инвестиций.

Стоит ли инвестировать в криптовалюту в Украине в 2025 году вообще? Если вы не боитесь рисков и умеете анализировать и прогнозировать движение достаточно нестабильного рынка — однозначно да. Если нет, то рассмотрите стабильные криптовалюты (стейблкоины), которые привязаны к курсу доллара/евро/юаня и гарантированы вкладами в авторитетных банках.

Напомним, недвижимость является одним из лучших инвестиционных инструментов. Постоянно проводятся разнообразные исследования, в которых определяется, где вкладывать средства выгоднее всего. По результатам одного из таких исследований, Литва и Венгрия стали лидерами по уровню доходности от сдачи недвижимости в аренду.

Также мы писали, что Буковель может быть не только прекрасным местом для отдыха, но и платформой для инвестиций в недвижимость. Начинающим и опытным инвесторам предлагаются как бюджетные варианты, так и премиальные решения.

недвижимость инвестиции криптовалюта деньги фондовый рынок финансы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

17:41 Без бумажек и утверждений — как одесситам оформить инвалидность

17:37 Инаугурация Трампа — онлайн-трансляция из Вашингтона

17:34 В Укргидрометцентре назвали области, где завтра будет до +7 °С

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:59 Зеленский объяснил, как приглашение в НАТО поможет Украине

16:57 Одесскую область атакуют дикие звери — в чем опасность

16:47 На дереве с телефоном — Леся Никитюк повеселила архивным фото

17:41 Без бумажек и утверждений — как одесситам оформить инвалидность

17:37 Инаугурация Трампа — онлайн-трансляция из Вашингтона

17:34 В Укргидрометцентре назвали области, где завтра будет до +7 °С

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:59 Зеленский объяснил, как приглашение в НАТО поможет Украине

16:57 Одесскую область атакуют дикие звери — в чем опасность

16:47 На дереве с телефоном — Леся Никитюк повеселила архивным фото

16:35 Худшие идеи для инвестиций — что может стать ошибкой в 2025 году

16:30 Заготовка дров — можно ли рубить самосев возле ЛЭП

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно