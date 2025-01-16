Худшие направления для инвестиций в Украине — во что не стоит вкладываться в 2025 году

Мужчина держит очки в руках и смотрит через них на графики. Фото: Freepik

Есть много вещей на рынке, инвестирование в которые может стать перспективным. Однако некоторые направления характеризуются повышенными рисками и могут привести к потерям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о худших вариантах для инвестиций.

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Недвижимость в зоне боевых действий

Действительно, вкладывать деньги в недвижимость на территориях, где продолжаются боевые действия, рискованно. Существует вероятность уничтожения или повреждения объектов недвижимости, а отсутствие спроса на аренду или продажу в таких регионах может привести к полной потере инвестиций.

Бизнесы без надлежащей прозрачности и корпоративного управления

Украинский малый и средний бизнес часто сталкивается с проблемами непрозрачности и отсутствия надлежащего корпоративного управления. Инвестирование в такие компании без надлежащего анализа может привести к финансовым потерям из-за неэффективного управления и возможных коррупционных рисков.

Проекты без фундаментального анализа

Наихудшей является та инвестиция, которая сделана без фундаментального анализа. Лучше вкладывать средства в небольшой список компаний — не нужно покупать 20, 30, 40 компаний в портфель. Инвестируйте в 7 или 9 компаний, но в те, которые вы полностью проанализировали.

Криптовалюта без должного понимания рынка

Одним из недостатков криптовалюты является высокая волатильность — цены на криптоактивы могут сильно колебаться от относительно незначительных событий, что увеличивает риск инвестиций.

Стоит ли инвестировать в криптовалюту в Украине в 2025 году вообще? Если вы не боитесь рисков и умеете анализировать и прогнозировать движение достаточно нестабильного рынка — однозначно да. Если нет, то рассмотрите стабильные криптовалюты (стейблкоины), которые привязаны к курсу доллара/евро/юаня и гарантированы вкладами в авторитетных банках.

Напомним, недвижимость является одним из лучших инвестиционных инструментов. Постоянно проводятся разнообразные исследования, в которых определяется, где вкладывать средства выгоднее всего. По результатам одного из таких исследований, Литва и Венгрия стали лидерами по уровню доходности от сдачи недвижимости в аренду.

Также мы писали, что Буковель может быть не только прекрасным местом для отдыха, но и платформой для инвестиций в недвижимость. Начинающим и опытным инвесторам предлагаются как бюджетные варианты, так и премиальные решения.