Інвестиції в Буковелі — за скільки пропонують готовий бізнес у 2025 році

Інвестиції у готелі Буковеля — які ціни на готовий бізнес у 2025
Буковель не тільки лідер серед гірськолижних курортів України, а й платформа для успішних інвестицій в нерухомість. Ціни на готелі та комерційні приміщення досягають різних рівнів, забезпечуючи варіанти для початківців і досвідчених інвесторів. Обирати дійсно є з чого — від найбюджетніших до преміумрішень.
Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки пропонують придбати готові рішення в Буковелі.
Які найдешевші варіанти для інвестицій у готелі в Буковелі
У 2025 році ринок Буковеля пропонує доступні варіанти інвестицій для тих, хто шукає бюджетні рішення.
Апарт-готель Garda
Розташований за 1,5 км від підіймача №1, готель на етапі завершення будівництва.
Площа апартаментів становить 28 кв. м, ціна — 46 800 доларів. У вартість входить:
- чистова стяжка;
- алюмінієві радіатори;
- енергоефективні вікна.
Комплекс обіцяє панорамний вид і спокійний відпочинок для сімей.
Готельний номер у центрі Буковеля
Номер площею 20 кв. м у новому готелі біля підіймача коштує 60 000 доларів.
Об'єкт оснащений басейном, ресторанами, Wi-Fi та паркінгом. Пропонується готовий бізнес із високою окупністю завдяки розташуванню.
Апартаменти "Казимир"
Цей комплекс пропонує сучасні номери з балконами за 70 000 доларів.
Інвестори можуть розраховувати на пасивний дохід від оренди, а гості готелю — на SPA-центр, фітнес-зали та ресторани.
Які найдорожчі варіанти для інвестицій у готелі в Буковелі
Елітна нерухомість у Буковелі вражає масштабами та можливостями.
LEV Resort Hotel
Цей готельний комплекс пропонує комерційні приміщення площею до 1700 кв. м за ціною від 1 500 доларів за кв. м.
Вдале розташування біля підіймача забезпечує стабільний потік туристів і перспективу швидкої окупності.
New Continent
Розкішний готельно-ресторанний комплекс у Закарпатті має площу 2043 кв. м. Вартість об'єкта становить 1,699 млн доларів.
У комплексі є:
- ресторан;
- весільні зали;
- SPA-центр;
- автономне енергозабезпечення.
Високий рівень сервісу приваблює туристів із різних регіонів.
Панорама Карпат
Готель на Яблуницькому перевалі пропонує 12 номерів, два котеджі та басейн.
Земельна ділянка дозволяє масштабувати проєкт, а середньорічна завантаженість становить 60-70%. Вартість — 1,8 млн доларів.
Нагадаємо, нерухомість є чудовим інвестиційним активом. Такий інструмент може допомогти інвесторам не тільки зберегти свої гроші, а ще й примножити їх у майбутньому.
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