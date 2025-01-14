Інвестиції в Буковелі — за скільки пропонують готовий бізнес у 2025 році

Нерухомість в Буковелі. Фото: OLX

Буковель не тільки лідер серед гірськолижних курортів України, а й платформа для успішних інвестицій в нерухомість. Ціни на готелі та комерційні приміщення досягають різних рівнів, забезпечуючи варіанти для початківців і досвідчених інвесторів. Обирати дійсно є з чого — від найбюджетніших до преміумрішень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки пропонують придбати готові рішення в Буковелі.

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У 2025 році ринок Буковеля пропонує доступні варіанти інвестицій для тих, хто шукає бюджетні рішення.

Апарт-готель Garda

Розташований за 1,5 км від підіймача №1, готель на етапі завершення будівництва.

Апартаменти в Буковелі для інвестицій. Фото: OLX

Площа апартаментів становить 28 кв. м, ціна — 46 800 доларів. У вартість входить:

чистова стяжка;

алюмінієві радіатори;

енергоефективні вікна.

Комплекс обіцяє панорамний вид і спокійний відпочинок для сімей.

Готельний номер у центрі Буковеля

Номер площею 20 кв. м у новому готелі біля підіймача коштує 60 000 доларів.

Готельний номер в Буковелі для інвестицій. Фото: OLX

Об'єкт оснащений басейном, ресторанами, Wi-Fi та паркінгом. Пропонується готовий бізнес із високою окупністю завдяки розташуванню.

Апартаменти "Казимир"

Цей комплекс пропонує сучасні номери з балконами за 70 000 доларів.

Апартаменти в Буковелі для інвестицій. Фото: OLX

Інвестори можуть розраховувати на пасивний дохід від оренди, а гості готелю — на SPA-центр, фітнес-зали та ресторани.

Які найдорожчі варіанти для інвестицій у готелі в Буковелі

Елітна нерухомість у Буковелі вражає масштабами та можливостями.

LEV Resort Hotel

Цей готельний комплекс пропонує комерційні приміщення площею до 1700 кв. м за ціною від 1 500 доларів за кв. м.

Готель LEV Resort для інвестицій в Буковелі. Фото: OLX

Вдале розташування біля підіймача забезпечує стабільний потік туристів і перспективу швидкої окупності.

New Continent

Розкішний готельно-ресторанний комплекс у Закарпатті має площу 2043 кв. м. Вартість об'єкта становить 1,699 млн доларів.

Готель New Continent для інвестицій в Буковелі. Фото: OLX

У комплексі є:

ресторан;

весільні зали;

SPA-центр;

автономне енергозабезпечення.

Високий рівень сервісу приваблює туристів із різних регіонів.

Панорама Карпат

Готель на Яблуницькому перевалі пропонує 12 номерів, два котеджі та басейн.

Готель "Панорама Карпат" в Буковелі. Фото: OLX

Земельна ділянка дозволяє масштабувати проєкт, а середньорічна завантаженість становить 60-70%. Вартість — 1,8 млн доларів.

Нагадаємо, нерухомість є чудовим інвестиційним активом. Такий інструмент може допомогти інвесторам не тільки зберегти свої гроші, а ще й примножити їх у майбутньому.

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