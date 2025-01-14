Инвестиции в Буковеле — за сколько предлагают готовый бизнес в 2025 году

Недвижимость в Буковеле. Фото: OLX

Буковель не только лидер среди горнолыжных курортов Украины, но и платформа для успешных инвестиций в недвижимость. Цены на отели и коммерческие помещения достигают разных уровней, обеспечивая варианты для начинающих и опытных инвесторов. Выбирать действительно есть из чего — от самых бюджетных до премиум-решений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько предлагают приобрести готовые решения в Буковеле.

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В 2025 году рынок Буковеля предлагает доступные варианты инвестиций для тех, кто ищет бюджетные решения.

Апарт-отель Garda

Расположенный в 1,5 км от подъемника №1, отель находится на этапе завершения строительства.

Апартаменты в Буковеле для инвестиций. Фото: OLX

Площадь апартаментов составляет 28 кв. м, цена — 46 800 долларов. В стоимость входит:

чистовая стяжка;

алюминиевые радиаторы;

энергоэффективные окна.

Комплекс обещает панорамный вид и спокойный отдых для семей.

Гостиничный номер в центре Буковеля

Номер площадью 20 кв. м в новом отеле возле подъемника стоит 60 000 долларов.

Отельный номер в Буковеле для инвестиций. Фото: OLX

Объект оснащен бассейном, ресторанами, Wi-Fi и паркингом. Предлагается готовый бизнес с высокой окупаемостью благодаря расположению.

Апартаменты "Казимир"

Этот комплекс предлагает современные номера с балконами за 70 000 долларов.

Апартаменты в Буковеле для инвестиций. Фото: OLX

Инвесторы могут рассчитывать на пассивный доход от аренды, а гости отеля — на SPA-центр, фитнес-залы и рестораны.

Какие самые дорогие варианты для инвестиций в отели в Буковеле

Элитная недвижимость в Буковеле впечатляет масштабами и возможностями.

LEV Resort Hotel

Этот гостиничный комплекс предлагает коммерческие помещения площадью до 1700 кв. м по цене от 1 500 долларов за кв. м.

Отель LEV Resort для инвестиций в Буковеле. Фото: OLX

Удачное расположение возле подъемника обеспечивает стабильный поток туристов и перспективу быстрой окупаемости.

New Continent

Роскошный гостинично-ресторанный комплекс в Закарпатье имеет площадь 2043 кв. м. Стоимость объекта составляет 1,699 млн долларов.

Отель New Continent для инвестиций в Буковеле. Фото: OLX

В комплексе есть:

ресторан;

свадебные залы;

SPA-центр;

автономное энергообеспечение;

Высокий уровень сервиса привлекает туристов из разных регионов.

Панорама Карпат

Отель на Яблуницком перевале предлагает 12 номеров, два коттеджа и бассейн.

Отель "Панорама Карпат" в Буковеле. Фото: OLX

Земельный участок позволяет масштабировать проект, а среднегодовая загруженность составляет 60-70%. Стоимость — 1,8 млн долларов.

Напомним, недвижимость является отличным инвестиционным активом. Такой инструмент может помочь инвесторам не только сохранить свои деньги, а еще и приумножить их в будущем.

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