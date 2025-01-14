Инвестиции в Буковеле — за сколько предлагают готовый бизнес в 2025 году

Инвестиции в отели Буковеля — какие цены на готовый бизнес в 2025
Буковель не только лидер среди горнолыжных курортов Украины, но и платформа для успешных инвестиций в недвижимость. Цены на отели и коммерческие помещения достигают разных уровней, обеспечивая варианты для начинающих и опытных инвесторов. Выбирать действительно есть из чего — от самых бюджетных до премиум-решений.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько предлагают приобрести готовые решения в Буковеле.
Какие самые дешевые варианты для инвестиций в отели в Буковеле
В 2025 году рынок Буковеля предлагает доступные варианты инвестиций для тех, кто ищет бюджетные решения.
Апарт-отель Garda
Расположенный в 1,5 км от подъемника №1, отель находится на этапе завершения строительства.
Площадь апартаментов составляет 28 кв. м, цена — 46 800 долларов. В стоимость входит:
- чистовая стяжка;
- алюминиевые радиаторы;
- энергоэффективные окна.
Комплекс обещает панорамный вид и спокойный отдых для семей.
Гостиничный номер в центре Буковеля
Номер площадью 20 кв. м в новом отеле возле подъемника стоит 60 000 долларов.
Объект оснащен бассейном, ресторанами, Wi-Fi и паркингом. Предлагается готовый бизнес с высокой окупаемостью благодаря расположению.
Апартаменты "Казимир"
Этот комплекс предлагает современные номера с балконами за 70 000 долларов.
Инвесторы могут рассчитывать на пассивный доход от аренды, а гости отеля — на SPA-центр, фитнес-залы и рестораны.
Какие самые дорогие варианты для инвестиций в отели в Буковеле
Элитная недвижимость в Буковеле впечатляет масштабами и возможностями.
LEV Resort Hotel
Этот гостиничный комплекс предлагает коммерческие помещения площадью до 1700 кв. м по цене от 1 500 долларов за кв. м.
Удачное расположение возле подъемника обеспечивает стабильный поток туристов и перспективу быстрой окупаемости.
New Continent
Роскошный гостинично-ресторанный комплекс в Закарпатье имеет площадь 2043 кв. м. Стоимость объекта составляет 1,699 млн долларов.
В комплексе есть:
- ресторан;
- свадебные залы;
- SPA-центр;
- автономное энергообеспечение;
Высокий уровень сервиса привлекает туристов из разных регионов.
Панорама Карпат
Отель на Яблуницком перевале предлагает 12 номеров, два коттеджа и бассейн.
Земельный участок позволяет масштабировать проект, а среднегодовая загруженность составляет 60-70%. Стоимость — 1,8 млн долларов.
Напомним, недвижимость является отличным инвестиционным активом. Такой инструмент может помочь инвесторам не только сохранить свои деньги, а еще и приумножить их в будущем.
Также мы писали, что полномасштабная война в Украине не мешает амбициозным предпринимателям развивать бизнес. Самым простым способом является его создание на базе готовой клиентской базы и под популярным брендом, одним из которых является Новая Почта.
Читайте Новини.LIVE!