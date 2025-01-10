Купити франшизу Нової пошти – які інвестиції потрібні у 2025 році

Відділення Нової пошти. Фото: Google Maps

Навіть в умовах повномасштабної війни можна відкривати і розвивати бізнес. Простіше це робити на готовій клієнтській базі та під популярним брендом. Не всі українці знають, але логістичний оператор "Нова пошта" дозволяє підприємцям відкривати франшизи. Причому більшість існуючих відділень працюють якраз за франшизою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує відкрити пункт прийому/видачі, поштомат абр відділення Нової пошти в Україні.

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Як долучитися до Нової пошти за франшизою

На офіційному сайті компанії сказано, що партнери Нової пошти можуть відкрити точку обслуговування в будь-якому населеному пункті, де мережа представлена слабо, пункт прийому/видачі посилок або поштомат. Франчайзі (підприємець) отримає:

допомогу з запуском бізнесу;

базу клієнтів;

рекламний супровід на комунікаційних ресурсах компанії;

сучасне програмне забезпечення та технічну підтримку;

оперативну підтримку роботи представництва.

Щодо вимог, то партнери повинні тримати бізнес на достатньому рівні, дотримуючись корпоративних норм і правил. Наприклад, весь персонал треба офіційно працевлаштувати, сплачуючи з зарплати податки.

Також важливо оформити ТОВ або ФОП 3 групи спрощеної системи. Інша вимога — обрати населений пункт (хоч місто, хоч село), де Нова пошта представлена недостатньо (перелік є на сайті).

Який розмір інвестицій

Що важливо, логістичний оператор не вимагає початкового внеску, так званого паушального платежу. Це кошти, які франчайзі платить за право користуватися торговою маркою. Підприємцеві треба лише назбирати інвестиції на запуск, необхідні для оренди приміщення, закупівлі техніки та ремонту.

Стартовий капітал становить від 50 000 до 200 000 грн, залежно від обраної форми співпраці. На цю суму доведеться закупити оргтехніку, провести інтернет, орендувати нерухомість і вантажівку, найняти мінімум двох людей на постійну роботу. Окупність бізнесу — орієнтовно 8 місяців, а винагорода за працю — понад 30% сукупного доходу.

Нова пошта забезпечує франчайзі консультаційною підтримкою персонального менеджера, правом користуватися торговою маркою, програмним забезпеченням, прорахунком фінансової моделі, навчанням персоналу, підтримкою в логістиці тощо.

Нагадаємо, популярний бренд "Львівська Майстерня Шоколаду" також дозволяє відкривати крамниці та кав’ярні за франшизою. Але розмір інвестицій набагато більший, якщо порівняти з Новою поштою. Партнери мають заплатити вступний внесок і назбирати гроші на запуск бізнесу.

Також ми писали, що на порталі OLX публікують чимало оголошень про продаж готового бізнесу. Українці мають змогу придбати буквально будь-що: від невеликих закладів харчування і торгових точок до готелів, салонів краси і виробничих підприємств.