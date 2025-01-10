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Сколько стоит франшиза Новой почты и какие инвестиции нужны

10 января 2025 11:14
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Купить франшизу Новой почты – какие инвестиции нужны в 2025 году
Отделение Новой почты. Фото: Google Maps
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Даже в условиях полномасштабной войны можно открывать и развивать бизнес. Проще это делать на готовой клиентской базе и под популярным брендом. Не все украинцы знают, но логистический оператор "Новая почта" позволяет предпринимателям открывать франшизы. Причем большинство существующих отделений работают как раз по франшизе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит открыть пункт приема/выдачи, почтомат или отделение Новой почты в Украине.

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На официальном сайте компании сказано, что партнеры Новой почты могут открыть точку обслуживания в любом населенном пункте, где сеть представлена слабо, пункт приема/выдачи посылок или почтомат. Франчайзи (предприниматель) получит:

  • помощь с запуском бизнеса;
  • базу клиентов;
  • рекламное сопровождение на коммуникационных ресурсах компании;
  • современное программное обеспечение и техническую поддержку;
  • оперативную поддержку работы представительства;

Что касается требований, то партнеры должны держать бизнес на достаточном уровне, придерживаясь корпоративных норм и правил. Например, весь персонал надо официально трудоустроить, уплачивая с зарплаты налоги.

Также важно оформить ООО или ФЛП 3 группы упрощенной системы. Другое требование — выбрать населенный пункт (хоть город, хоть село), где Новая почта представлена недостаточно (перечень есть на сайте).

Какой размер инвестиций

Что важно, логистический оператор не требует первоначального взноса, так называемого паушального платежа. Это средства, которые франчайзи платит за право пользоваться торговой маркой. Предпринимателю надо лишь собрать инвестиции на запуск, необходимые для аренды помещения, закупки техники и ремонта.

Стартовой капитал составляет от 50 000 до 200 000 грн, в зависимости от выбранной формы сотрудничества. На эту сумму придется закупить оргтехнику, провести интернет, арендовать недвижимость и грузовик, нанять минимум двух людей на постоянную работу. Окупаемость бизнеса — ориентировочно 8 месяцев, а вознаграждение за труд — более 30% совокупного дохода.

Новая почта обеспечивает франчайзи консультационной поддержкой персонального менеджера, правом пользоваться торговой маркой, программным обеспечением, просчетом финансовой модели, обучением персонала, поддержкой в логистике и т.д..

Напомним, популярный бренд "Львівська Майстерня Шоколаду" также позволяет открывать магазины и кофейни по франшизе. Но размер инвестиций гораздо больше, если сравнить с Новой почтой. Партнеры должны заплатить вступительный взнос и собрать деньги на запуск бизнеса.

Также мы писали, что на портале OLX публикуют немало объявлений о продаже готового бизнеса. Украинцы могут приобрести буквально что угодно: от небольших заведений питания и торговых точек до гостиниц, салонов красоты и производственных предприятий.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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