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Який готовий бізнес продають на OLX і чи безпечно так інвестувати

7 січня 2025 18:16
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Готовий бізнес на OLX – що продають та скільки коштує
Приміщення кав'ярні. Фото: Google Maps
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Щоб стати бізнесменом, не обов’язково розвивати власну справу з нуля. Українці можуть відкрити франшизу чи купити вже готовий функціонуючий бізнес разом із приміщенням, обладнанням, клієнтською базою, дійсними угодами з постачальниками/виробниками тощо. Достатньо переглянути оголошення на порталі OLX, обравши варіанти до вподоби.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який готовий бізнес продають на OLX і чи варто українцям інвестувати.

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Готовий бізнес на OLX

На порталі існує окремий підрозділ — "Продаж бізнесу". Назва говорить сама за себе: користувачі OLX публікують оголошення про реалізацію готової підприємницької діяльності. А відвідувачі сайту в пошуках варіантів розвитку власної справи можуть відгукнутися на оголошення.

Це непоганий спосіб зайнятися бізнесом, оминаючи чимало кроків, які відлякують багатьох початківців: формування ідеї, розкрутку бренду, пошук рекламодавців і клієнтів, налагодження постачання/виробництва, облаштування приміщення тощо. Плюс буде впевненість, що справа одразу приноситиме прибуток, відбиваючи інвестицію.

Готових бізнесів на OLX дуже багато, причому в різних цінових категоріях. Наприклад, станом на 7 січня 2025 року досить недорого продають магазин-кав’ярню розливного пива під назвою "Хочу пива та раків". Торгова точка з обладнанням коштує 317 000 грн, розташовується у с. Гатне Київської області. Головною перевагою бізнесу власник назвав відсутність конкуренції та велику клієнтську базу.

 

Який готовий бізнес продають на OLX і чи безпечно так інвестувати - фото 1
Готовий бізнес на OLX — магазин розливного пива. Фото: скриншот

Із дорогих варіантів — готельно-ресторанний бізнес у Поляниці Івано-Франківської області. Це надзвичайно прибуткове розташування, адже село називають мальовничим куточком Карпат, куди щороку з’їжджаються натовпи туристів. Комплекс вміщує двомісні, тримісні та чотиримісні номери (загальна кількість — 15), ресторан, SPA-зону, відкритий басейн, зону барбекю, тераси з панорамними видом на гори, паркомісця і гараж. Коштує майже 100 млн гривень.

 

Який готовий бізнес продають на OLX і чи безпечно так інвестувати - фото 2
Готовий бізнес на OLX — готельно-ресторанний комплекс. Фото: скриншот

У середньому ціновому діапазоні доступні такі варіанти:

  • автомийка сомообслуговування (Підгороднє, Тернопільська область) — 23 млн гривень;
  • кондитерське підприємство (Рівне) — 21 млн гривень;
  • магазин велосипедів (Кривий Ріг) — 15 млн гривень;
  • оздоровчий комплекс (Київ) — 14 млн гривень.
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    Готовий бізнес на OLX. Фото: скриншот
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    Готовий бізнес на OLX. Фото: скриншот
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Постає питання, наскільки вигідно і безпечно інвестувати в бізнес, який продають на OLX. Важливо розуміти: власники не будуть позбуватися підприємства, що приносить значний прибуток. Хіба що виникла термінова потреба у коштах або пропало бажання працювати. Тож не варто вірити обіцянкам без доказів у вигляді документів.

Перед укладанням угоди про купівлю бізнесу рекомендуємо найняти кваліфікованого юриста, який перевірить надану звітність і переконається у достовірності фінансових результатів.

Нагадаємо, з огляду на нестабільну геополітичну ситуацію важливо ретельно підходити до вибору інвестиційних активів. У 2025 році стабільність зберігатиме золото і сильна світова валюта, зокрема долар та євро. Експерти рекомендують розглядати саме ці активи як джерело фінансових вкладень.

Також ми писали, що українці звернули увагу на облігації внутрішніх державних позик, інвестувавши 639,5 млрд гривень у 2024 році. Такий рівень свідчить про зростання інтересу населення до державних цінних паперів.

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