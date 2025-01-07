Готовый бизнес на OLX – что продают и сколько стоит

Помещение кафе. Фото: Google Maps

Чтобы стать бизнесменом, не обязательно развивать собственное дело с нуля. Украинцы могут открыть франшизу или купить уже готовый функционирующий бизнес вместе с помещением, оборудованием, клиентской базой, действительными соглашениями с поставщиками/производителями и тому подобное. Достаточно просмотреть объявления на портале OLX, выбрав понравившиеся варианты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой готовый бизнес продают на OLX и стоит ли украинцам инвестировать.

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Готовый бизнес на OLX

На портале существует отдельный подраздел — "Продажа бизнеса". Название говорит само за себя: пользователи OLX публикуют объявления о реализации готовой предпринимательской деятельности. А посетители сайта в поисках вариантов развития собственного дела могут откликнуться на объявления.

Это неплохой способ заняться бизнесом, минуя немало шагов, которые отпугивают многих начинающих предпринимателей: формирование идеи, раскрутку бренда, поиск рекламодателей и клиентов, налаживание поставок/производства, обустройство помещения и пр. Плюс будет уверенность, что дело сразу принесет прибыль, отбивая инвестицию.

Готового бизнеса на OLX очень много, причем в разных ценовых категориях. Например, по состоянию на 7 января 2025 года достаточно недорого продают магазин-кофейню разливного пива под названием "Хочу пива и раков". Торговая точка с оборудованием стоит 317 000 грн, располагается в с. Гатне Киевской области. Главным преимуществом бизнеса владелец назвал отсутствие конкуренции и большую клиентскую базу.

Готовый бизнес на OLX — магазин разливного пива. Фото: скриншот

Из дорогих вариантов — гостинично-ресторанный бизнес в Полянице Ивано-Франковской области. Это чрезвычайно прибыльное расположение, ведь село называют живописным уголком Карпат, куда ежегодно съезжаются толпы туристов. Комплекс вмещает двухместные, трехместные и четырехместные номера (общее количество — 15), ресторан, SPA-зону, открытый бассейн, зону барбекю, террасы с панорамными видом на горы, паркоместа и гараж. Стоит почти 100 млн гривен.

Готовый бизнес на OLX — гостинично-ресторанный комплекс. Фото: скриншот

В среднем ценовом диапазоне доступны такие варианты:

автомойка сомообслуживания (Подгородное, Тернопольская область) — 23 млн гривен;

кондитерское предприятие (Ровно) — 21 млн гривен;

магазин велосипедов (Кривой Рог) — 15 млн гривен;

оздоровительный комплекс (Киев) — 14 млн гривен;

Готовый бизнес на OLX. Фото: скриншот

Готовый бизнес на OLX. Фото: скриншот

Готовый бизнес на OLX. Фото: скриншот

Готовый бизнес на OLX. Фото: скриншот 1 / 4

Возникает вопрос, насколько выгодно и безопасно инвестировать в бизнес, который продают на OLX. Важно понимать: владельцы не будут избавляться от предприятия, приносящего значительную прибыль. Разве что возникла срочная потребность в деньгах или пропало желание работать. Поэтому не стоит верить обещаниям без доказательств в виде документов.

Перед заключением сделки о покупке бизнеса рекомендуем нанять квалифицированного юриста, который проверит предоставленную отчетность и убедится в достоверности финансовых результатов.

Напомним, учитывая нестабильную геополитическую ситуацию важно тщательно подходить к выбору инвестиционных активов. В 2025 году стабильность будет сохранять золото и сильная мировая валюта, в частности доллар и евро. Эксперты рекомендуют рассматривать именно эти активы в качестве источника финансовых вложений.

Также мы писали, что украинцы обратили внимание на облигации внутренних государственных займов, инвестировав 639,5 млрд гривен в 2024 году. Такой уровень свидетельствует о росте интереса населения к государственным ценным бумагам.