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Українці масово інвестують в облігації — скільки вклали у 2024

5 січня 2025 09:11
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Українці рекордно вклали в облігації за 2024 рік — інвестиції сягнули 639,5 млрд грн
Українські гроші в гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

У 2024 році українці досягли рекордного рівня інвестицій в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП). В них було вкладено 639,5 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Цей показник перевищує результати 2023 року на понад 73 млрд грн, що, за словами відомства, демонструє зростання інтересу населення до державних цінних паперів. Станом на 30 грудня 2024 року у власності українських інвесторів перебували ОВДП на загальну суму 1,84 трлн грн.

"Другий рік повномасштабної війни поспіль ми змогли уникнути емісійного фінансування. Рекордні надходження на внутрішньому борговому ринку — майже 640 млрд грн порівняно з 566 млрд грн у 2023 році — у поєднанні з підтримкою міжнародних партнерів дали змогу профінансувати бюджетний дефіцит", — зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний.

У Нацбанку додали, що у 2024 році Міністерство фінансів здійснило такі операції з ОВДП:

  • залучення — 497,8 млрд грн, 2,73 млрд доларів і 754,9 млн євро;
  • погашення — 245,4 млрд грн, 2,48 млрд доларів і 918,3 млн євро.

Загальний роловер вкладень в ОВДП за підсумками року становив 155% за номіналом у всіх валютах відповідно до офіційного курсу.

Станом на 1 січня 2025 року фізичні та юридичні особи майже вдвічі збільшили обсяг інвестицій у військові облігації — до 171,4 млрд грн в еквіваленті, порівняно з 85,4 млрд грн на початку 2024 року.

За даними Нацбанку, за час дії воєнного стану уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 1 458 млрд грн в еквіваленті. Цей показник свідчить про важливу роль ОВДП у забезпеченні фінансової стабільності країни та фінансуванні потреб бюджету під час війни.

Нагадаємо, найбільш вигідним інвестиційним активом для українців є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони мають високу дохідність та не оподатковуються.

Також ми писали, що облігації допомагають диверсифікувати інвестиції та керувати ризиками. Вважається, що початок 2025 року є оптимальним періодом для українців, щоб придбати актив.

Мінфін українці інвестиції гроші доходи облігації

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