Українці рекордно вклали в облігації за 2024 рік — інвестиції сягнули 639,5 млрд грн

Українські гроші в гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У 2024 році українці досягли рекордного рівня інвестицій в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП). В них було вкладено 639,5 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Читайте також:

Яка роль ОВДП у фінансуванні бюджету країни

Цей показник перевищує результати 2023 року на понад 73 млрд грн, що, за словами відомства, демонструє зростання інтересу населення до державних цінних паперів. Станом на 30 грудня 2024 року у власності українських інвесторів перебували ОВДП на загальну суму 1,84 трлн грн.

"Другий рік повномасштабної війни поспіль ми змогли уникнути емісійного фінансування. Рекордні надходження на внутрішньому борговому ринку — майже 640 млрд грн порівняно з 566 млрд грн у 2023 році — у поєднанні з підтримкою міжнародних партнерів дали змогу профінансувати бюджетний дефіцит", — зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний.

У Нацбанку додали, що у 2024 році Міністерство фінансів здійснило такі операції з ОВДП:

залучення — 497,8 млрд грн, 2,73 млрд доларів і 754,9 млн євро;

погашення — 245,4 млрд грн, 2,48 млрд доларів і 918,3 млн євро.

Загальний роловер вкладень в ОВДП за підсумками року становив 155% за номіналом у всіх валютах відповідно до офіційного курсу.

Станом на 1 січня 2025 року фізичні та юридичні особи майже вдвічі збільшили обсяг інвестицій у військові облігації — до 171,4 млрд грн в еквіваленті, порівняно з 85,4 млрд грн на початку 2024 року.

За даними Нацбанку, за час дії воєнного стану уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 1 458 млрд грн в еквіваленті. Цей показник свідчить про важливу роль ОВДП у забезпеченні фінансової стабільності країни та фінансуванні потреб бюджету під час війни.

Нагадаємо, найбільш вигідним інвестиційним активом для українців є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони мають високу дохідність та не оподатковуються.

Також ми писали, що облігації допомагають диверсифікувати інвестиції та керувати ризиками. Вважається, що початок 2025 року є оптимальним періодом для українців, щоб придбати актив.