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Українські облігації зацікавили інвесторів з США — деталі

22 грудня 2024 12:40
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Інвестиції у 2025 — чи вірять інвестори в Україну
Долари. Фото: Pexels
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Українські суверенні облігації стають все популярнішими у світі. Так, ними активно цікавляться інвестори, оскільки їм вдасться заробити, якщо економіка України відновлюватиметься від наслідків війни швидше. 

Про це пише видання Financial post.

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Як йдеться у статті, після того, як стало відомо, що Дональд Трамп знову буде господарем у Білому домі, деякі українські цінні папери були на чолі рейтингів ринків, які розвиваються. Це підкріплювалося ставками на те, що Трамп після своєї інавгурації зможе домовитися про припинення бойових дій в Україні.

Зазначається, що серед усіх облігацій виділявся один тип цінних паперів. Так, одна з суверенних облігацій зі строком погашення в 2035 році торгується приблизно за 58,5 центів за долар — на 10 центів вище, ніж до перемоги Трампа. 

Облігації на 2025 рік, але з виплатою відсотків раніше, мають відносно нижчу вартість — 54 центи. Усе через функцію  так званих "облігацій B", яка призведе до більших виплат капіталу, якщо економіка відновиться швидше, ніж прогнозують у Міжнародному валютному фонді (МВФ).

Тому інвестори, які ставлять на те, що Україна та Росія укладуть перемир'я вважають, що завдяки цьому в українській економіці розпочнеться "підйом". 

Про що ще варто знати 

В інвестиційні групі ICU вважають, що у 2025 році відновлення української економіки відбуватиметься повільніше, ніж прогнозувалося. Так, на думку аналітиків, номінальний ВВП країни буде на рівні 203 млрд доларів проти 191 млрд доларів, очікуваних у 2024 році.

Водночас міжнародні резерви, за попередніми оцінками, до кінця 2025 року знизяться 43 млрд доларів.

Нагадаємо, ми вже розповідали, як українцям отримувати доходи з акцій світових компаній. Робити вигідні інвестиції прості громадяни можуть навіть під час війни.

Також зазначимо, що українські бізнесмени у 2024 році найчастіше інвестували у криптовалюту. Однак це не єдиний напрямок, куди підприємці вкладали кошти. 

інвестиції гроші доходи війна в Україні облігації

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