Як заробити на акціях – правила інвестування в Україні

Зміна вартості акцій на смартфоні. Фото: Pexels

Одним із варіантів додаткового заробітку для українців є інвестиційні інструменти, зокрема купівля акцій місцевих або міжнародних компаній. Простими словами — людина починає володіти частинкою фірми, отримуючи дохід за рахунок подорожчання акцій чи дивідендів. Повномасштабна війна трохи обмежила доступ українців до ринку цінних паперів, але не позбавила можливості купувати акції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як можна купити акції компаній і що для цього потрібно.

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Хто продає українцям акції

У травні 2022 року Національний банк ввів обмеження на виведення валюти і закордонні інвестиції. Наразі заборонено здійснювати міжнародні розрахунки "з метою купівлі цінних паперів, акцій, облігацій та сплати брокерських послуг за цими операціями, що здійснюються з використанням карток, емітованих українськими банками".

Тож українці мають два варіанти:

купувати акції та цінні папери за кордоном;

купувати лише ті акції, що фізично заведені до України.

Загалом права та обов’язки наших громадян щодо володіння акціями прописані в законах "Про валюту та валютні операції", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок". Займатися реалізацією акцій можуть лише ліцензовані гравці ринку з відповідним дозволом на здійснення діяльності. Йдеться про:

банківські установи;

міжнародних брокерів;

українських брокерів.

Купівля цінних паперів можлива виключно з посередником. Кого саме обрати, людина визначає на власний розсуд. Кожен варіант має позитивні сторони і недоліки.

Як купувати акції через брокера

Це доволі зручний спосіб, бо відкриває доступ до іноземного фінансового ринку та інвестування в міжнародні компанії. Першим кроком буде вибір посередника. Рекомендуємо ретельно вивчити умови співпраці для отримання максимальної вигоди, оскільки потім доведеться платити комісію за обслуговування, відсотки з прибутку тощо.

Реєстрація майже всюди однакова і складається з таких кроків:

відкриття особистого рахунку;

проходження KYC (Know Your Customer) для верифікації особи;

внесення коштів на рахунок;

аналіз пропозицій шляхом ознайомлення з даними, отриманими від брокера;

вибір та купівля конкретної кількості акцій;

регулярне відстежування коливань, моніторинг вартості цінних паперів.

Далі залишається слідкувати за ринком. Можна буде продати акції, якщо вони подорожчають, і заробити на ціновій різниці. А потім вкласти дохід у наступну операцію. Тільки пам’ятайте, що після виведення заробітку потрібно передбачити податкові зобов’язання. Дохід від торгівлі цінними паперами оподатковується 18% ПДФО та 5% військового збору.

Нагадаємо, чимало українців обирають криптовалюту для інвестування. Згідно з новим дослідженням, близько чверті підприємців вклалися в біткоїни та інші цифрові валюти цьогоріч. А 37% респондентів інвестували у стартапи.

Також ми писали, що інвестиції можуть принести як хороший додатковий дохід, так і фінансові втрати. Бо не всі українці знають, як правильно примножувати власні заощадження. А втратити капітал набагато простіше, ніж його зберегти і збільшити.