Как заработать на акциях – правила инвестирования в Украине

Изменение стоимости акций на смартфоне. Фото: Pexels

Одним из вариантов дополнительного заработка для украинцев являются инвестиционные инструменты, в частности покупка акций местных или международных компаний. Простыми словами — человек начинает владеть небольшой частью фирмы, получая доход за счет удорожания акций или дивидендов. Полномасштабная война немного ограничила доступ украинцев к рынку ценных бумаг, но не лишила возможности покупать акции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как можно купить акции компаний и что для этого нужно.

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Кто продает украинцам акции

В мае 2022 года Национальный банк ввел ограничения на вывод валюты и зарубежные инвестиции. Запрещено осуществлять международные расчеты "с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, которые осуществляются с использованием карт, эмитированных украинскими банками".

Поэтому у украинцев есть два варианта:

покупать акции и ценные бумаги за границей;

покупать только те акции, которые физически заведены в Украину.

В целом права и обязанности наших граждан по владению акциями прописаны в законах "О валюте и валютных операциях", "Об акционерных обществах", "О ценных бумагах и фондовом рынке". Заниматься реализацией акций могут только лицензированные игроки рынка с соответствующим разрешением на осуществление деятельности. Речь идет о:

банковских учреждениях;

международных брокерах;

украинских брокерах.

Покупка ценных бумаг возможна только с посредником. Кого именно выбрать, человек определяет на свое усмотрение. Каждый вариант имеет положительные стороны и недостатки.

Как покупать акции через брокера

Это довольно удобный способ, потому что открывает доступ к иностранному финансовому рынку и инвестированию в международные компании. Первым шагом будет выбор посредника. Рекомендуем тщательно изучить условия сотрудничества для получения максимальной выгоды, поскольку потом придется платить комиссию за обслуживание, проценты с прибыли и т.д.

Регистрация почти всюду одинакова и состоит из таких шагов:

открытие личного счета;

прохождение KYC (Know Your Customer) для верификации личности;

внесение денег на счет;

анализ предложений путем ознакомления с данными, полученными от брокера;

выбор и покупка конкретного количества акций;

регулярное отслеживание колебаний, мониторинг стоимости ценных бумаг.

Дальше остается смотреть за рынком. Можно будет продать акции, если они подорожают, и заработать на ценовой разнице. А затем вложить доход в следующую операцию. Только помните, что после вывода заработка необходимо предусмотреть налоговые обязательства. Доход от торговли ценными бумагами облагается 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Напомним, многие украинцы выбирают криптовалюту для инвестирования. Согласно новому исследованию, около четверти предпринимателей вложились в биткоины и другие цифровые валюты в этом году. А 37% респондентов инвестировали в стартапы.

Также мы писали, что инвестиции могут принести как хороший дополнительный доход, так и финансовые потери. Ибо не все украинцы знают, как правильно приумножать собственные сбережения. А потерять капитал гораздо проще, чем его сберечь и увеличить.