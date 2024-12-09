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Ризиковані інвестиції — 5 напрямків, які призведуть до втрат

9 грудня 2024 08:15
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Інвестиційні пастки — куди краще не вкладати свої гроші
Гаманець у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Інвестиції можуть стати ефективним способом примножити заощадження, але вибір неправильного напрямку може призвести до значних фінансових втрат. Експерти попереджають, куди краще не вкладати гроші, щоб уникнути ризиків і втратити свій капітал.

Новини.LIVE розповідають, куди краще не інвестувати свої кошти.

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Детальніше про ризиковані інвестиції

Інвестиції — це спосіб примножити свої заощадження, але важливо пам’ятати, що не всі можливості приносять гарантований дохід. У деяких випадках вклади можуть перетворитися на серйозні фінансові втрати.

Ось кілька напрямків, куди краще не інвестувати свої гроші:

  • Нерухомість без дослідження ринку. Попри те, що ринок нерухомості традиційно вважається стабільним, без належного аналізу та розуміння ситуації в конкретному регіоні, інвестування в нерухомість може бути ризикованим. Особливо варто уникати покупок у "перегрітих" ринках або об’єктах, що не відповідають стандартам.
  • Мікрокредити та інші високоризикові фінансові інструменти. Популярні сьогодні мікрофінансові організації пропонують інвестиції з дуже високими відсотками, але вони можуть нести величезні ризики. Такі фінансові інструменти, як правило, пов’язані з надмірною залежністю від конкретних кредитних і позикових програм, що може призвести до значних втрат.
  • Товари з низькою ліквідністю. Інвестування в товари, які важко продати, наприклад, старовинні предмети або колекційні речі, може стати фінансово невигідним, якщо ці предмети не знайдуть покупця на ринку. Такі інвестиції часто потребують великих витрат часу та зусиль для пошуку покупця.
  • Шахрайські схеми та "легкі гроші". Інвестиції в компанії або проекти, які обіцяють надвисокі прибутки без ризиків, часто є шахрайськими схемами. Пам’ятайте: якщо пропозиція виглядає надто гарною, щоб бути правдою, швидше за все, це шахрайство.
  • Інвестиції в неперевірені стартапи. Хоча стартапи можуть приносити великі прибутки, інвестиції в них мають високий рівень невизначеності. Без належної перевірки бізнес-моделі та команди стартапу ризик втратити вкладені кошти може бути значним.

Інвестувати треба з розумом, оцінюючи ризики і потенційну вигоду. Завжди важливо проводити ретельне дослідження перед тим, як зробити вкладення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного Клубом лідерів бізнесу CEO Club Ukraine серед підприємців, які інвестували в 2024 році, чверть респондентів обрали криптовалюту як основний інвестиційний інструмент. Водночас, 37% опитаних висловили інтерес до інвестицій у стартапи.

Ми також розповідали, що фінансові інструменти продовжують бути ефективним способом для збереження та примноження заощаджень. У 2025 році українцям доступні кілька перевірених варіантів для інвестицій та накопичень.

нерухомість інвестиції гроші шахрайство стартап

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