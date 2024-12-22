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Украинские облигации заинтересовали инвесторов из США — детали

22 декабря 2024 12:40
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Инвестиции в 2025 — верят ли инвесторы в Украину
Доллары. Фото: Pexels
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Украинские суверенные облигации становятся все более популярными в мире. Так, ими активно интересуются инвесторы, поскольку им удастся заработать на быстром восстановлении украинской экономики, если война с Россией завершится в 2025 году.

Об этом пишет издание Financial post.

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Как говорится в статье, после того, как стало известно, что Дональд Трамп снова будет хозяином в Белом доме, некоторые украинские ценные бумаги были во главе рейтингов развивающихся рынков. Это подкреплялось ставками на то, что Трамп после своей инаугурации сможет договориться о прекращении боевых действий в Украине.

Отмечается, что из всех облигаций выделялся один тип ценных бумаг. Так, одна из суверенных облигаций со сроком погашения в 2035 году торгуется примерно за 58,5 цента за доллар — на 10 центов выше, чем до победы Трампа.

Облигации на 2025 год, но с выплатой процентов раньше срока, имеют относительно низкую стоимость — 54 цента. Все из-за функции так называемых "облигаций B", которая приведет к большим выплатам капитала, если экономика восстановится быстрее, чем прогнозируют в Международном валютном фонде (МВФ)

Поэтому инвесторы, ставящие на то, что Украина и Россия заключат перемирие считают, что благодаря этому в украинской экономике начнется "подъем".

О чем еще следует знать

В инвестиционных группах ICU считают, что в 2025 году восстановление украинской экономики будет происходить медленнее, чем прогнозировалось. Так, по мнению аналитиков, номинальный ВВП страны будет на уровне 203 млрд долларов против 191 млрд долларов, ожидаемых в 2024 году.

В то же время, международные резервы, по предварительным оценкам, к концу 2025 года снизятся 43 млрд долларов.

Напомним, мы уже рассказывали, как украинцам получать доходы по акциям мировых компаний. Делать выгодные инвестиции простые граждане могут даже во время войны.

Также отметим, что украинские бизнесмены в 2024 году чаще всего инвестировали в криптовалюту. Однако это не единственное направление, в которое предприниматели вкладывали средства.

инвестиции деньги доходы война в Украине облигации

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