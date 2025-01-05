Украинцы рекордно вложили в облигации за 2024 год — инвестиции достигли 639,5 млрд грн

Украинские деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В 2024 году украинцы достигли рекордного уровня инвестиций в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). В них было вложено 639,5 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Этот показатель превышает результаты 2023 года на более 73 млрд грн, что, по словам ведомства, демонстрирует рост интереса населения к государственным ценным бумагам. По состоянию на 30 декабря 2024 года в собственности украинских инвесторов находились ОВГЗ на общую сумму 1,84 трлн грн.

"Второй год полномасштабной войны подряд мы смогли избежать эмиссионного финансирования. Рекордные поступления на внутреннем долговом рынке — почти 640 млрд грн по сравнению с 566 млрд грн в 2023 году — в сочетании с поддержкой международных партнеров позволили профинансировать бюджетный дефицит", — отметил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

В Нацбанке добавили, что в 2024 году Министерство финансов осуществило следующие операции с ОВГЗ:

привлечение — 497,8 млрд грн, 2,73 млрд долларов и 754,9 млн евро;

погашение — 245,4 млрд грн, 2,48 млрд долларов и 918,3 млн евро.

Общий роловер вложений в ОВГЗ по итогам года составил 155% по номиналу во всех валютах в соответствии с официальным курсом.

По состоянию на 1 января 2025 года физические и юридические лица почти вдвое увеличили объем инвестиций в военные облигации — до 171,4 млрд грн в эквиваленте, по сравнению с 85,4 млрд грн в начале 2024 года.

По данным Нацбанка, за время действия военного положения правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 1 458 млрд грн в эквиваленте. Этот показатель свидетельствует о важной роли ОВГЗ в обеспечении финансовой стабильности страны и финансировании потребностей бюджета во время войны.

Напомним, наиболее выгодным инвестиционным активом для украинцев являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Они имеют высокую доходность и не облагаются налогами.

Также мы писали, что облигации помогают диверсифицировать инвестиции и управлять рисками. Считается, что начало 2025 года является оптимальным периодом для украинцев, чтобы приобрести актив.