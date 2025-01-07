Відкрити франшизу в Україні – який бренд обрати і скільки грошей потрібно

Долари в руках. Фото: Pexels

Якщо є потреба відкрити бізнес, але немає впевненості в успіху справи, хорошою інвестицією буде долучитися до франшизи. З переваг — використання готової бізнес-моделі та підтримка франчайзера, з недоліків — достатньо вагомий початковий внесок і регулярні роялті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які франшизи можуть вибрати українці та скільки треба коштів.

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Як працює франчайзинг

Власник бізнесу укладає з підприємцем угоду про відкриття торгової точки, магазину, салону, закладу харчування тощо, дозволяючи заробляти на вже популярному бренді. Франчайзі (так називають інвестора) використовує готові технології, базу контрагентів, обладнання, рекламні меседжі, інструкції щодо виробництва товарів чи надання послуг.

Іншими словами — підприємець стає власником локального бізнесу, але водночас частиною масштабної франшизи. Йому не потрібно хвилюватися за розкрутку бренду, пошук клієнтів/постачальників та інші супутні питання. Достатньо знайти приміщення і відкрити об’єкт під існуючою торговою маркою.

Проблема в тому, що франчайзі повинен купити ліцензію на використання бренду і бізнес-моделі, заплативши початковий внесок. Сума може відрізнятися залежно від компанії та сягати десятків тисяч доларів. Плюс доведеться регулярно сплачувати роялті, хоча деякі франшизи не вимагають жодних додаткових сум.

Яку франшизу обрати у 2025 році

Необхідно ретельно вивчити ринок і доступні пропозиції, щоб обрати найбільш вигідний варіант. Бо умови співпраці зазвичай відчутно відрізняються, особливо в питаннях фінансів. Рекомендуємо скористатися каталогами франшиз, де публікують основну інформацію для бізнесменів, щоб порівняти умови і знайти підходящий варіант.

Наприклад, на порталі Franchise Group є чимало вигідних пропозицій. Якщо ваш бюджет обмежений, то можете звернути увагу на франшизи з початковим капіталом до 10 000 доларів:

Glovo Concepts — 400 доларів;

Good Beer — від 3 000 доларів;

RE/MAX Ukraine — від 3 000 доларів, роялті 150 доларів плюс 9% від угод;

"Поїхали з нами" — від 4 000 доларів, вступний внесок 1 000-3 000 доларів, роялті від 0,1 до 2%;

V12 Coffee To Go — 5 000 доларів;

OnTaxi — 5 000 доларів, роялті від 2,5 до 4%;

Wesola Pani — 10 000 доларів, роялті 300 доларів, маркетингові відрахування 150 доларів.

Франшизи зі стартовим внеском до 10 000 доларів. Фото: скриншот

Франшизи зі стартовим внеском до 10 000 доларів. Фото: скриншот

Франшизи зі стартовим внеском до 10 000 доларів. Фото: скриншот

Франшизи зі стартовим внеском до 10 000 доларів. Фото: скриншот

Франшизи зі стартовим внеском до 10 000 доларів. Фото: скриншот 1 / 5

Звісно, є франшизи, які обійдуться підприємцям значно дорожче. Але вистачає фінансово доступних варіантів для українців, які прагнуть керувати бізнесом.

Нагадаємо, українці вклали рекордну суму в облігації внутрішніх державних позик у 2024 році. Йдеться про 639,5 млрд гривень, що перевищує показник 2023 року на 73 млрд гривень.

Також ми писали, скільки грошей здатен принести біткоїн інвесторам у 2025 році. Адже за останні 2 місяці вартість флагманської криптовалюти підскочила вдвічі. Експерти впевнені, що протягом наступних 12 місяців біткоїн планомірно дорожчатиме завдяки президентству Дональда Трампа.