Открыть франшизу в Украине – какой бренд выбрать и сколько денег нужно

Доллары в руках. Фото: Pexels

Если есть потребность открыть бизнес, но нет уверенности в успехе дела, хорошей инвестицией будет приобщиться к франшизе. Из преимуществ — использование готовой бизнес-модели и поддержка франчайзера, из недостатков — достаточно весомый первоначальный взнос и регулярные роялти.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие франшизы могут выбрать украинцы и сколько надо денег.

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Как работает франчайзинг

Владелец бизнеса заключает с предпринимателем соглашение об открытии торговой точки, магазина, салона, заведения питания и т.д., позволяя зарабатывать на уже популярном бренде. Франчайзи (так называют инвестора) использует готовые технологии, базу контрагентов, оборудование, рекламные месседжи, инструкции по производству товаров или оказанию услуг.

Иными словами — предприниматель становится владельцем локального бизнеса, но, в то же время, — частью масштабной франшизы. Ему не нужно волноваться за раскрутку бренда, поиск клиентов/поставщиков и другие сопутствующие вопросы. Достаточно найти помещение и открыть объект под существующей торговой маркой.

Проблема в том, что франчайзи должен купить лицензию на использование бренда и бизнес-модели, заплатив первоначальный взнос. Сумма может отличаться в зависимости от компании и достигать десятков тысяч долларов. Плюс придется регулярно платить роялти, хотя некоторые франшизы не требуют никаких дополнительных сумм.

Какую франшизу выбрать в 2025 году

Необходимо тщательно изучить рынок и доступные предложения, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант. Ведь условия сотрудничества обычно ощутимо отличаются, особенно в вопросах финансов. Рекомендуем воспользоваться каталогами франшиз, где публикуют основную информацию для бизнесменов, чтобы сравнить условия и найти подходящий вариант.

Например, на портале Franchise Group есть немало выгодных предложений. Если ваш бюджет ограничен, то можете обратить внимание на франшизы с начальным капиталом до 10 000 долларов:

Glovo Concepts — 400 долларов;

Good Beer — от 3 000 долларов;

RE/MAX Ukraine — от 3 000 долларов, роялти 150 долларов плюс 9% от сделок;

"Поехали с нами" — от 4 000 долларов, вступительный взнос 1 000-3 000 долларов, роялти от 0,1 до 2%;

V12 Coffee To Go — 5 000 долларов;

OnTaxi — 5 000 долларов, роялти от 2,5 до 4%;

Wesola Pani — 10 000 долларов, роялти 300 долларов, маркетинговые отчисления 150 долларов.

Франшизы со стартовым взносом до 10 000 долларов. Фото: скриншот

Франшизы со стартовым взносом до 10 000 долларов. Фото: скриншот

Франшизы со стартовым взносом до 10 000 долларов. Фото: скриншот

Франшизы со стартовым взносом до 10 000 долларов. Фото: скриншот

Франшизы со стартовым взносом до 10 000 долларов. Фото: скриншот 1 / 5

Конечно, есть франшизы, которые обойдутся предпринимателям значительно дороже. Но хватает финансово доступных вариантов для украинцев, которые стремятся управлять бизнесом.

Напомним, украинцы вложили рекордную сумму в облигации внутренних государственных займов в 2024 году. Речь идет о 639,5 млрд гривен, что превышает показатель 2023 года на 73 млрд гривен.

Также мы писали, сколько денег способен принести биткоин инвесторам в 2025 году. Ведь за последние 2 месяца стоимость флагманской криптовалюты подскочила вдвое. Эксперты уверены, что в течение следующих 12 месяцев биткоин будет планомерно дорожать благодаря президентству Дональда Трампа.