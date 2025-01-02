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Тренди для інвесторів — які активи є найкращими у 2025 році

2 січня 2025 13:15
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Головні інвестиційні тренди 2025 року — у що найкраще вкладати гроші
Золоті злитки та монети. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

На світових фінансових ринках вже визначаються тренди, які можуть формувати динаміку активів у 2025 році. З огляду на це, експерти поділилися своїми прогнозами щодо перспектив різних активів, зокрема іноземних валют, золота та фондового ринку.

Про це розповідає 24 Канал.

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Сучасний світ переживає значну кількість конфліктів, серед яких повномасштабна війна в Україні, що триває з 2022 року, та ескалація на Близькому Сході. Ситуація навколо Тайваню, на який претендує Китай, також додає напруження. За даними Institute for Economics & Peace, у світі на сьогодні триває 56 збройних конфліктів — це найбільший показник з часів Другої світової війни.

Окрім військових конфліктів, зростає кількість кібератак, що створює додаткові виклики, але й відкриває нові інвестиційні можливості. Такі галузі, як виробництво зброї та кібербезпека, отримують все більше уваги інвесторів.

В умовах нестабільності інвестори також шукають захист у так званих активах-гаванях, таких як золото. У 2024 році цей дорогоцінний метал зріс у ціні на понад 27%, досягнувши нових історичних рекордів.

Попит на електроенергію також продовжує бити рекорди, що обумовлено розвитком електромобілів, збільшенням кількості гаджетів та енергомісткістю сучасних технологій. Для прикладу, один запит у Google споживає 3 Вт-год електроенергії, а аналогічний запит в OpenAI — 2,9 Вт-год.

Джерела енергії стають дедалі різноманітнішими — від викопного палива до зеленої та атомної енергетики. Інвестиції в ці галузі можуть стати перспективними у 2025 році.

Запуск ChatGPT у 2022 році спровокував справжній бум на фондовому ринку, пов'язаний зі штучним інтелектом. У 2025 році тренд на інвестиції у компанії, що займаються ШІ, зберігається.

Експерти зазначають, що акції таких компаній все ще мають простір для зростання, хоча скептики побоюються можливості формування бульбашки.

У що вкладати гроші у 2025 році

Золото

Золото вважається одним із найстабільніших активів. У 2024 році його ціна зросла на 27%, вперше перевищивши 2800 доларів за унцію. Експерти прогнозують, що у 2025 році ціна може досягти 3000 доларів за унцію.

За словами економіста Бориса Кушнірука, золото — це актив, який захищає від інфляції та зберігає вартість, на відміну від криптовалют, що мають віртуальну природу. Водночас економіст Олег Гетман зазначає, що золото може принести прибутковість на рівні 5-10% у річному розрахунку, особливо під час фінансових криз.

Валюта

Збереження коштів у валюті, особливо у доларах США та євро, залишається популярним варіантом в Україні. Прогнози на 2025 рік свідчать про стабільність гривні у межах 42-44 гривень за долар.

Експерти рекомендують звертати увагу на гривневі облігації та депозити, які можуть забезпечити прибутковість у розмірі 10-15%. Водночас валютні депозити залишаються менш прибутковими, але надійними.

Нагадаємо, облігації пропонують дохід та допомагають диверсифікувати інвестиції та керувати ризиками. Початок 2025 року може стати оптимальним моментом для українців, щоб купити облігації. 

Також ми писали, що біткоїн активно почав зростати у листопаді 2024 року, після президентських виборів у США. Він перетнув позначку 100 000 доларів, а найближчими роками очікується, що монета зможе зрости до 1 млн доларів.

інвестиції фондовий ринок валюта фінанси золото

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