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Курс біткоїна здивує — чи коштуватиме валюта 1 млн доларів

29 грудня 2024 18:01
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Біткоїн дорожчатиме — коли побачимо ціну в 1 млн доларів
Монета цифрової валюти біткоїн. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

З листопада 2024 найпопулярніша на криптовалютному ринку валюта впевнено зростала. За кілька тижнів курс біткоїна не лише оновив свій історичний максимум ціни, а й перетнув позначку 100 тис. доларів. При цьому є тенденції, що в найближчі роки біткоїн наблизиться до позначки в 1 млн доларів. 

Про це сказав співзасновник біржі BitMEX Артур Хейс.

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За його словами, курс біткоїна рухатиме уперед сплеск грошової емісії з боку світових урядів. Так, на думку Хейса, керівництво держав прагнутиме підтримувати економічне зростання, тож активно друкуватиме гроші.

Ці дії призведуть до того, що фіатні валюти знеціняться, тоді як криптовалюта ще більше закріпить свої позиції на ринку. На фоні цього процесу, як вважає співзасновник біржі BitMEX, відбуватимуться глобальні зміни у фінансовій системі світу.

Курс біткоїна — скільки коштує криптовалюта зараз 

Станом на 29 грудня, як свідчать дані на порталі TradingView, курс біткоїна тримається на позначці у понад 94 тис. доларів.

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За останній тиждень біткоїн подешевшав на 0,33%.

Що ще варто знати 

Під час президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, коли вже стало відомо, що господарем у Білому Домі буде Дональд Трамп, ціна на біткоїн почала різко зростати. 

Водночас за даними Bloomberg, у 2024 році біткоїн подорожчав майже на 90%, зокрема завдяки зростаючому попиту на спеціалізовані фондові біржі в США та зниженню процентних ставок ФРС.

Раніше ми писали, що прибутковість біткоїна зросла в сотні разів за десять років. Якби інвестор придбав цифрові монети у 2014 році, то у 2024-му його заробіток був би у 270 разів більшим. 

Також нагадаємо, що деякі країни створили рекордні запаси цифрової валюти. Серед таких держав є й Україна.

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