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Курс биткоина удивит — будет ли валюта стоить 1 млн долларов

29 декабря 2024 18:01
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Биткоин будет дорожать — когда увидим цену в 1 млн долларов
Монета цифровой валюты биткоин. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

С ноября 2024 года самая популярная на криптовалютном рынке валюта уверенно росла. Через несколько недель курс биткоина не только обновил свой исторический максимум цены, но и пересек отметку 100 тыс. долларов. При этом есть тенденции к тому, что в ближайшие годы биткоин приблизится к отметке в 1 млн долларов.

Об этом сказал соучредитель биржи BitMEX Артур Хейс.

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По его словам, курс биткоина будет двигать вперед всплеск денежной эмиссии со стороны мировых правительств. Так, по мнению Хейса, руководство государств будет стремиться поддерживать экономический рост и активно печатать деньги.

Эти действия приведут к тому, что фиатные валюты обесценятся, в то время как криптовалюта еще больше закрепит свои позиции на рынке. На фоне этого процесса, как считает соучредитель биржи BitMEX, будут происходить глобальные изменения в финансовой системе мира.

Курс биткоина — сколько стоит криптовалюта сейчас

По состоянию на 29 декабря, как свидетельствуют данные на портале TradingView, курс биткоина держится на отметке более чем в 94 тыс. долларов.

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За последнюю неделю биткоин подешевел на 0,33%.

Что еще стоит знать

Во время президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, когда уже стало известно, что хозяином в Белом Доме будет Дональд Трамп, цена на биткоин начала резко расти. 

В то же время по данным Bloomberg, в 2024 году биткоин подорожал почти на 90%, в частности, благодаря растущему спросу на специализированные фондовые биржи в США и снижению процентных ставок ФРС.

Ранее мы писали, что доходность биткоина выросла в сотни раз за десять лет. Если бы инвестор приобрел цифровые монеты в 2014 году, то в 2024-м его заработок был бы в 270 раз больше.

Также напомним, что некоторые страны создали рекордные запасы цифровой валюты. Среди таких государств есть и Украина.

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