Главные инвестиционные тренды 2025 года — во что лучше всего вкладывать деньги

Золотые слитки и монеты. Фото: Freepik

На мировых финансовых рынках уже определяются тренды, способные формировать динамику активов в 2025 году. Учитывая это, эксперты поделились своими прогнозами по перспективам различных активов, в том числе иностранных валют, золота и фондового рынка.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Современный мир переживает значительное количество конфликтов, среди которых продолжающаяся с 2022 года полномасштабная война в Украине и эскалация на Ближнем Востоке. Ситуация вокруг Тайваня, на который претендует Китай, также добавляет напряжения. По данным Institute for Economics & Peace, в мире на сегодня продолжается 56 вооруженных конфликтов — это самый большой показатель со времен Второй мировой войны.

Кроме военных конфликтов, растет количество кибератак, что создает дополнительные вызовы, но открывает новые инвестиционные возможности. Такие отрасли, как производство оружия и кибербезопасность получают все больше внимания инвесторов.

В условиях нестабильности инвесторы также ищут защиту в так называемых активах-гаванях, таких как золото. В 2024 году этот драгоценный металл вырос в цене более чем на 27%, достигнув новых исторических рекордов.

Спрос на электроэнергию продолжает бить рекорды, что обусловлено развитием электромобилей, увеличением количества гаджетов и энергоемкостью современных технологий. К примеру, один запрос в Google потребляет 3 Вт-ч электроэнергии, а аналогичный запрос в OpenAI — 2,9 Вт-ч.

Источники энергии становятся все более разнообразными — от ископаемого топлива до зеленой и атомной энергетики. Инвестиции в эти отрасли могут стать перспективными в 2025 году.

Запуск ChatGPT в 2022 году спровоцировал настоящий бум на фондовом рынке, связанный с искусственным интеллектом. В 2025 году тренд на инвестиции в компании, занимающиеся ИИ, сохраняется.

Эксперты отмечают, что акции таких компаний все еще располагают простором для роста, хотя скептики опасаются возможности формирования пузыря.

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Золото

Золото считается одним из самых стабильных активов. В 2024 году его цена выросла на 27%, впервые превысив 2800 долларов за унцию. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году цена может достигнуть 3000 долларов за унцию.

По словам экономиста Бориса Кушнирука, золото — это актив, который защищает от инфляции и сохраняет стоимость, в отличие от криптовалют, имеющих виртуальную природу. В то же время экономист Олег Гетман отмечает, что золото может принести доходность на уровне 5-10% в годовом расчете, особенно во время финансовых кризисов.

Валюта

Сохранение средств в валюте, особенно в долларах США и евро, остается популярным вариантом в Украине. Прогнозы на 2025 год свидетельствуют о стабильности гривны в пределах 42-44 гривен за доллар.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на гривневые облигации и депозиты, которые могут обеспечить прибыльность в 10-15%. В то же время валютные депозиты остаются менее прибыльными, но надежными.

Напомним, облигации предлагают доход и помогают диверсифицировать инвестиции и управлять рисками. Начало 2025 года может стать оптимальным моментом для украинцев, чтобы купить облигации.

Также мы писали, что биткоин активно начал расти в ноябре 2024 года, после президентских выборов в США. Он пересек отметку в 100 000 долларов, а в ближайшие годы ожидается, что монета сможет вырасти до 1 млн долларов.