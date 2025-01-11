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Курортна нерухомість — чому інвестори обирають Балі

11 січня 2025 12:15
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Інвестиції у нерухомість на курортах — де найвигідніше придбати житло
Купюри доларів США та євро. Фото: УНІАН
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Нерухомість — це не просто місце для проживання, а й інвестиційний актив, завдяки якому інвестор може зберегти гроші, а у майбутньому примножити свій дохід. Водночас туристична нерухомість, якою активно цікавляться, зокрема, й українці, допомагає інвесторам суттєво заробіти під час сезонного зрастання цін. Найкращим місцем для подібних інвестицій наразі є острів Балі.

Про це розповів виданню "Економічна правда"
засновник та CEO агентства закордонної нерухомості Deniz Estate Юрій Грушецький.

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Чому Балі так приваблює інвесторів

Ринок нерухомості на острові в Індонезії стрімко розвивається. Наприклад, у 2024 році на цю сферу припадало 24% всіх інвестицій, до яких долучилися інші клієнти. Вони інвестували в нерухомість оскільки знали, що зможуть отримати непоганий дохід, якщо здаватимуть об′єкти в оренду.

За словами Грушецького, впродовж останніх 6 років ціни на нерухомість на Балі зросли вдвічі. У 2024 році середній показник рентабельності вкладеного капіталу був на рівні 12,8%, а іноді досягав позначки у 17%.

"Така прибутковість робить Балі одним із найперспективніших ринків для інвесторів, які орієнтуються на коротко- та середньострокову вигоду", — зауважув він.

Ще одна особливість місцевого ринку нерухомості — гнучкість у фінансових операціях.

"Наприклад, клієнти активно використовують різні форми оплати, зокрема розрахунки криптовалютою. Це забезпечує додаткову зручність та спрощує процес інвестування", — зазначив Грушецький.

В яких європейських країнах вигідно інвестувати

Нещодавнє дослідження на основі аналізу доходів від оренди в різних країнах визначило, що у Європі найкращими для інвестицій є Угорщина та Литва. 

Серед вигідних для інвестицій країн також опинилися Ірландія, Словенія та Польща. Щодо Угорщини, то в країні, наприклад, за останні 10 років ціни на оренду зросли на 180%. Натомість податкове навантаження досі на помірному рівні. 

Водночас у Литві оренда за останні 10 років стала дорожчою на 170%. Так, середньорічний дохід від здачі житла в оренду у Вільнюсі становить 5,65%.

Раніше ми писали, що мають знати інвестори, які планують відкрити франшизу. Так, щоби точно отримати прибуток, спочатку потрібно ретельно вивчити ринок. 

Також ми писали, скільки зможуть заробити інвестори у біткоїн у 2025 році. На думку експертів, флагманська криптовалюта планомірно дорожчатиме. 

нерухомість інвестиції гроші курорти доходи

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13:17 Тікали у Придністров'я уночі — на Одещині затримали порушників

13:12 Жовтий рівень загрози в Харкові — скує небезпечна погода завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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12:58 У Львові потяг наїхав на 60-річного чоловіка — фото

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