Мінімалка для українців — якою буде сума з 1 квітня

Гроші на листі паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вибір місця роботи залежить від багатьох факторів, серед яких особливе місце займає розмір заробітної плати. Він є головним стимулом для працівників сумлінно виконувати свої обов’язки. Особливе значення має мінімальна зарплата, яка щороку переглядається державою відповідно до економічної ситуації, та є гарантованою сумою для всіх робітників.

Про те, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Мінімальна зарплата — це гарантований державою мінімум оплати праці за місяць або годину. Вона є обов’язковою для всіх роботодавців, незалежно від форми власності.

Згідно з чинним Законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік", із 1 січня 2025 року мінімальна зарплата залишається на рівні 8 000 грн. Для отримання цієї суми працівник має відпрацьовувати 40 годин на тиждень — стандартний п’ятиденний графік з 8-годинним робочим днем.

Поки що не повідомлялося про перегляд цього показника, хоча у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що передбачає поступове підвищення мінімальної зарплати.

На скільки пропонують підвищити мінімалку

Документ передбачає поступове підвищення розміру мінімальної зарплати, перший етап якого був запланований на 1 квітня 2025 року. Якби законопроєкт було ухвалено, мінімальна зарплата підвищувалася б таким чином:

з 1 квітня — до 9 100 грн (55 грн/год);

з 1 липня — до 10 100 грн (61 грн/год);

з 1 жовтня — до 11 184 грн (68 грн/год).

Скриншот: Порівняльна таблиця

до законопроєкту

Ці зміни мали б сприяти покращенню рівня життя громадян, але поки що вони залишаються у вигляді законопроєкту, який потребує подальшого розгляду владою.

Раніше ми писали, що в Україні досі планують реформувати спрощену систему оподаткування. Влада має намір переглянути умови діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОПів) і підвищити розмір податкових ставок.

Також ми розповідали, що 12 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, що пропонує внести зміни до статті 94 Закону "Про Національну поліцію". Його основна мета — оновити та підвищити рівень грошового забезпечення працівників поліції.